Kia Seltos को टक्कर देगी Skoda की ये नई SUV, फीचर्स से लेकर इंटिरियर तक सब है धांसू

Skoda Kushaq facelift 2026: कार लवर्स के लिए एक और शानदार कार मार्केट में आ रही है. स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी मिड-साइज SUV कुशाक का फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर दिया है. इस नए अपडेट में गाड़ी के लुक और फीचर्स पर ध्यान दिया गया है. डिजाइन पहले से ज्यादा साफ और मॉडर्न है. हालांकि, इंजन और मैकेनिकल हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है और लॉन्च मार्च महीने में होने की उम्मीद है.

नया मोंटे कार्लो वेरिएंट

स्कोडा ने कुशाक का नया टॉप वेरिएंट मोंटे कार्लो भी पेश किया है. इसमें बाहर और अंदर कुछ अलग स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं, जिससे ये वेरिएंट बाकी मॉडल्स से अलग नजर आता है. इसके साथ कंपनी 4 साल की सुपर केयर वारंटी मुफ्त दे रही है, जिसे चाहें तो 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

केबिन में क्या बदला?

कुशाक फेसलिफ्ट के अंदर अब ज्यादा मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. टॉप वेरिएंट्स में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इंफोटेनमेंट सिस्टम अब पहले से बड़ा है और इसमें गूगल पर आधारित AI सपोर्ट भी दिया गया है.

आराम के लिए कुछ वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट्स मिलती हैं, जिनमें वेंटिलेशन का फीचर भी है. पहली बार इस सेगमेंट में पीछे की सीट के लिए मसाज फीचर जोड़ा गया है. सनरूफ अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है, जबकि ऊंचे वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ मिलता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में कुशाक फेसलिफ्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं- 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. दोनों इंजन अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छा पावर और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देते हैं. गियरबॉक्स के लिए ऑटोमैटिक और मैनुअल ऑप्शन उपलब्ध हैं.

बाहर से दिखने वाले बदलाव

कुशाक फेसलिफ्ट में अब सभी वेरिएंट्स में LED हेडलैंप, LED टेललैंप और LED फॉग लैंप दिए गए हैं. पीछे की तरफ सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जोड़े गए हैं. टॉप वेरिएंट्स में आगे ग्रिल पर लाइटिंग और पीछे रोशनी वाला स्कोडा लोगो भी मिलता है. अब एलॉय व्हील्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं.

कीमत और मुकाबला

भारत में स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन ताइगुन और एमजी एस्टर जैसी SUVs से होगा.

मौजूदा मॉडल की कीमत जहां 10.66 लाख से 18.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, वहीं फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत लगभग 10.70 लाख रुपये से शुरू होकर करीब 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है.

