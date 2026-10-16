Skoda Kodiaq RS vs Tata Aeris: कौन सी SUV ज्यादा दमदार? कम बजट में क्या रहेगी आपके लिए ज्यादा बेहतर, समझें अंतर

भारतीय कार बाजार में आज ग्राहकों के पास अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कई विकल्प मौजूद हैं. कुछ लोग ऐसी कार खरीदना चाहते हैं, जो कम कीमत में अच्छी माइलेज दे और रोजाना आने-जाने का खर्च कम रखे. वहीं, कुछ ग्राहकों की प्राथमिकता दमदार इंजन, शानदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और लग्जरी ड्राइविंग एक्सपीरिएंस होती है.

यही वजह है कि कार खरीदने से पहले कीमत, इंजन क्षमता, पावर, फीचर्स और रखरखाव जैसे पहलुओं की तुलना करना बेहद जरूरी हो जाता है. चलिए विस्तार से जानते हैं Tata Aeris vs Skoda Kodiaq RS में से कौन सी कार आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है.

फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार?

Skoda Kodiaq RS में आपको 10.25 की फुली डिजिटल टचस्क्रीन और LED Matrix beam headlights के साथ 20 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. इस कार में आपको क्लाइमेट कंट्रोल और पैनेरॉमिक सनरूफ भी दिया जाता है. इस कार में triple-zone climate control भी दिया जा सकता है. वहीं, दूसरी तरफ आपको AeroLux वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स के साथ ही साथ 10.25 इंच का HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 4.75 इंच का डिजिटल आइलैंड क्लस्टर भी दिया गया है. इसमें आपको सेगमेंट-फर्स्ट डुअल स्मार्टफोन डेक और वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा मिलती है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?