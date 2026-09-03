भारत में लॉन्च हुआ Simple Wave फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर, कई जबरदस्त फीचर्स के साथ दमदार रेंज, जानें कीमत

Simple Wave scooter launched: सिम्पल एनर्जी ने भारत में अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सिम्पल वेव लॉन्च कर दिया है. इलेक्ट्रिक सेक्टर में यह स्कूटर काफी पसंद किया जा रहा है. लॉन्च होने के बाद से ही इस स्कूटर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है. स्कूटर में काफी फीचर्स और एक बेहतरीन माइलेज दी गई है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 243 किलोमीटर की रेंज और 70 लीटर के स्टोरेज स्पेस के साथ आता है. इसके अलावा भी इसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.

फैमिली स्कूटर खरीदने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए स्कूटर काफी किफायती साबित हो रहा है. इस स्कूटर में कुल 70 लीटर तक का स्टोरेज स्पेस दिया गया है. भारतीय ग्राहकों को यह काफी पसंद आ रहा है. फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में यह स्कूटर कई पेट्रोल स्कूटरों को भी टक्कर दे रहा है.

Simple Wave के फीचर्स

Simple Wave स्कूटर में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इसके टॉप वैरिएंट को आप 0 से 80% फीसदी तक मात्र 2 घंटे 15 मिनट में चार्ज कर सकते हैं. इसमें आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले, GPS ट्रैकिंग और हिल-होल्ड असिस्ट आदि जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसके बेस वैरिएंट में आपको बेस वेरिएंट्स में 5 इंच का EBN डिस्प्ले मिल जाता है. यह स्कूटर ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर बना है, जिसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन रियर शॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है. यह स्कूटर 3.7 kWh, 2.7 kWh और 2.2 kWh बैटरी ऑप्शंस के साथ आता है. इसमें 12-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ-साथ फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक का सेटअप मिल जाता है.

रेंज और परफॉर्मेंस कैसी?