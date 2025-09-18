नहीं रहना पड़ेगा चीन के भरोसे! इस देसी कंपनी ने रचा इतिहास, बनाई भारत की पहली Rare Earth-Free EV

भारत की इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचते हुए बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी सिंपल एनर्जी ने देश की पहली Rare Earth-Free EV मोटर का निर्माण कर लिया है. यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी है, जिससे पूरे ईवी सेक्टर में चिंता बढ़ गई थी. रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कमी से जहां कई कंपनियां रुक गई थीं, वहीं सिंपल एनर्जी ने आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम उठाया है.

चीन की पाबंदी के बाद भारतीय EV सेक्टर की चुनौती

रेयर अर्थ मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक मोटरों का एक अहम हिस्सा होते हैं, और इनका सबसे बड़ा निर्यातक चीन है. जब चीन ने भारत को इन सामग्रियों की सप्लाई रोक दी, तब देश की ईवी कंपनियों को भारी झटका लगा. कई कंपनियों की प्रोडक्शन लाइन धीमी पड़ गई. ऐसे में सिंपल एनर्जी की यह पहल सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी एक गेमचेंजर साबित हो रही है.

कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत और 95% लोकलाइजेशन

सिंपल एनर्जी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसने रेयर अर्थ-फ्री मोटर का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है. कंपनी ने बताया कि यह संभव हो पाया उनके इन-हाउस R&D (रिसर्च एंड डेवेलपमेंट) के चलते, जिसने लगभग 95% लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइन तैयार कर दी है. इसका मतलब है कि अब भारत में ही अधिकतर पुर्जे और तकनीकें विकसित हो रही हैं, जिससे बाहरी देशों पर निर्भरता बहुत कम हो गई है.

इन-हाउस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट एल्गोरिद्म

सिंपल एनर्जी के CEO और को-फाउंडर सुहास राजकुमार ने बताया कि उनकी मोटर इन-हाउस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जगह ऑप्टिमाइज्ड कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है. इसके साथ ही, मोटर में कंपनी के अपने डेवलप किए गए एल्गोरिद्म भी लगाए गए हैं जो रियल-टाइम में मोटर की हीट और टॉर्क को मैनेज करते हैं. यह पूरी तकनीक कंपनी के अपने संसाधनों से तैयार की गई है, जिससे प्रोडक्शन टाइमलाइन भी काफी कम हुई है और कंपनी ने इंडस्ट्री की तुलना में काफी तेजी से प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है.

Gen 2 स्कूटर और IPO की तैयारी

Rare Earth-Free मोटर के अलावा सिंपल एनर्जी अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple One Gen 2 पर भी काम कर रही है. यह स्कूटर पहले के Gen 1.5 और One S मॉडल्स से बेहतर फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च किया जाएगा. यह अपग्रेडेड वर्जन ज्यादा एफिशिएंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड होगा. इसके अलावा कंपनी अगले 14 से 16 महीनों में अपना खुद का IPO (Initial Public Offering) लाने की भी तैयारी में है. इससे साफ है कि सिंपल एनर्जी अपने बिजनेस को सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियली भी मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.

Make in India और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम

सिंपल एनर्जी की यह उपलब्धि केवल एक कंपनी की सफलता नहीं है, बल्कि यह “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” अभियान की दिशा में एक बड़ी छलांग है. जहां एक ओर विदेशी सप्लाई चेन बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में बनी यह Rare Earth-Free मोटर देश को तकनीकी आज़ादी की ओर ले जा रही है. आने वाले समय में इससे भारत की EV इंडस्ट्री को नई गति मिलेगी, और देश के लाखों ग्राहकों को ज्यादा सस्ते और टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हो सकेंगे.