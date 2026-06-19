कार में अगर दिखाई दें ये संकेत तो न करें नजरअंदाज, इंजन को कई तरीकों से पहुंच सकता है नुकसान

Car Engine Problems: इंजन किसी भी वाहन का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. अगर कार का इंजन स्वस्थ रहे तो ऐसे में कार के अन्य पार्ट्स पर भी कई तरीकों से असर पड़ने लगता है. इंजन सही स्थिति में हो तो कार की परफॉर्मेंस और माइलेज अच्छी बनी रहती है, लेकिन अगर इंजन में कोई समस्या आ जाए तो इसका असर सीधे वाहन की कार्यक्षमता और आपकी जेब दोनों पर पड़ सकता है. अगर आप अपनी कार की सर्विसिंग समय से नहीं कराते हैं तो ऐसे में गाड़ी को कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं.

शुरुआत में छोटी दिखाई देने वाली ये समस्याएं समय के साथ बड़ी और महंगी मरम्मत का कारण बन सकती हैं. अगर आपको कार के इंजन में कुछ संकेत दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

1. इंजन में पार्ट्स का हिलना

अगर आपकी कार के इंजन से आवाज आ रही है तो ऐसे में इसे बिना नजरअंदाज किए आपको कार की सर्विस, करा लेनी चाहिए. अगर इंजन से खट-खट की आवाज आए या इंजन के किसी पार्ट के हिलने की आवाज आए तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में बिना देरी किए गाड़ी की सर्विस करा लेनी चाहिए ताकि इंजन को किसी तरह का नुकसान न हो सके.

2. इंजन ज्यादा गर्म होना

अगर आपकी कार का इंजन चलते-चलते हीट होने लगा है तो कुछ मामलों में ये एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. अगर इंजन ओवरहीट कर रहा है या फिर रेडिएटर या कूलेंट में किसी तरह की आवाज आ रही है तो ऐसी स्थिति में आपको कार की सर्विसिंग करानी चाहिए. इसे नजरअंदाज करना कई बार कार में आग लगने का भी कारण बन सकता है.

3. बैटरी की लाइट में समस्या

डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जलना कार में किसी प्रकार की समस्या का संकेत हो सकता है. अगर आपकी कार में ऑयल लाइट, इंजन लाइट या फिर बैटरी की लाइट जल रही है तो ऐसी स्थिति में बिना देरी किए मकेनिक को बुलाना बेहद जरूरी है. ऐसे में कार की सर्विसिंग करा लेने से कार का बचाव किया जा सकता है.