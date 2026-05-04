कार में कौन से संकेत दिखाई देने पर तुरंत करानी चाहिए सर्विस? नजरअंदाज करने से गाड़ी को हो सकते हैं कई नुकसान

Signs that Indicates Car Service: आज के समय में कार केवल एक लग्जरी नहीं है बल्कि, जीवन का एक अहम हिस्सा और जरूरत बन चुकी है. देखा जाए तो कार के बिना कुछ लोगों का काम चल पाना भी मुश्किल हो जाता है. चाहे ऑफिस जाना हो, परिवार के साथ घूमना हो या फिर लंबी यात्रा पर ही क्यों न जाना हो. कार की जरूरत हमेशा पड़ती है. कार चलाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. अगर आप अपनी कार की सर्विसिंग समय से नहीं कराते हैं तो ऐसे में गाड़ी को कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं.

अगर आपकी कार कुछ संकेत दे रही है तो उसे नजरअंदाज किए बिना आपको कार की सर्विसिंग जरूर करानी चाहिए. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

1. इंजन से आवाज आना

अगर आपकी कार के इंजन से आवाज आ रही है तो ऐसे में इसे बिना नजरअंदाज किए आपको कार की सर्विस, करा लेनी चाहिए. अगर इंजन से खट-खट की आवाज आए या इंजन के किसी पार्ट के हिलने की आवाज आए तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में बिना देरी किए गाड़ी की सर्विस करा लेनी चाहिए ताकि इंजन को किसी तरह का नुकसान न हो सके.

2. इंजन ओवरहीट होना

अगर आपकी कार का इंजन चलते-चलते हीट होने लगा है तो कुछ मामलों में ये एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. अगर इंजन ओवरहीट कर रहा है या फिर रेडिएटर या कूलेंट में किसी तरह की आवाज आ रही है तो ऐसी स्थिति में आपको कार की सर्विसिंग करानी चाहिए. इसे नजरअंदाज करना कई बार कार में आग लगने का भी कारण बन सकता है.

3. डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जलना

डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जलना कार में किसी प्रकार की समस्या का संकेत हो सकता है. अगर आपकी कार में ऑयल लाइट, इंजन लाइट या फिर बैटरी की लाइट जल रही है तो ऐसी स्थिति में बिना देरी किए मकेनिक को बुलाना बेहद जरूरी है. ऐसे में कार की सर्विसिंग करा लेने से कार का बचाव किया जा सकता है.