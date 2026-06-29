टंकी फुल कराकर बाइक चलाना इन तरीकों से पड़ सकता है भारी, माइलेज से इंजन पर पड़ता है असर, जानें क्या है फ्यूल डलवाने का सही तरीका

Bike Driving Tips: कुछ लोग पेट्रोल पंप पर जाकर बाइक की टंकी फुल कराने के शौकीन होते हैं, जो पंप पर जाते ही अपनी बाइक की टंकी पूरी तरह फुल करवा लेते हैं. दरअसल, कुछ लोगों का मानना होता है कि ऐसा करने से बार-बार पेट्रोल भरवाने का झंझट खत्म हो जाएगा. इससे लंबी दूरी तक सफर आराम से हो जाएगा और समय की भी बचत होगी. लेकिन, देखा जाए तो असल में बाइक की टंकी फुल कराकर चलना कई तरीकों से बाइक को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे माइलेज पर असर पड़ने के साथ ही साथ इंजन पर भी कई बार प्रभाव पड़ सकता है.

खासकर अगर टैंक को उसकी क्षमता से भी ऊपर तक भर दिया जाए, तो इससे बाइक के अन्य भी कुछ हिस्सों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. चलिए बताते हैं आपको ऐसा करने से बाइक पर किन तरीकों से असर पड़ता है.

1. कम हो सकती है माइलेज

अगर आप बाइक की टंकी को फुल करकर चलाने के शौकीन हैं तो ऐसे में आपकी बाइक की माइलेज पर प्रभाव पड़ सकता है. दरअसल, पेट्रोल का वजन ज्यादा होता है और अगर टंकी पूरी तरह से भर दी जाए तो बाइक पर ज्यादा दबाव पड़ता है. हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में इसका माइलेज पर असर बहुत कम होता है, लेकिन लगातार अगर आप पेट्रोल टैंक को फुल कराकर चलेंगे तो इससे माइलेज कम हो सकती है.

2. धूप में बढ़ सकती है समस्या

अगर आप बाइक की टंकी को फुल कराकर बाइक को तेज धूप में लंबे समय तक खड़ा रखते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार धूप पेट्रोल के संपर्क में आ सकता है, जिससे कुछ मामलों में आग तक लग सकती है. अगर ओवरफिल की गई बाइक को तेज धूप में लंबे समय तक खड़ा रखा जाए, तो गर्मी के कारण पेट्रोल का आयतन बढ़ सकता है.

3. वेंट सिस्टम हो सकता है प्रभावित

ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि बाइक की टंकी को अगर जरूरत से ज्यादा फिल करा लिया जाए तो ऐसे में वेंट सिस्टम पर दबाव बन सकता है. अगर पेट्रोल बार-बार क्षमता से ज्यादा भर दिया जाए, तो यह सिस्टम प्रभावित हो सकता है, जिससे पेट्रोल की सप्लाई में भी कई बार बाधा आ सकती है.