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Car Care Tips: टंकी फुल कराकर कार चलाना पड़ सकता है भारी, माइलेज से लेकर इंजन तक पर पड़ सकता है असर; जानें क्या है सही तरीका

टंकी को पूरी तरह से फुल कराना सही नहीं माना जाता है. खासकर अगर टैंक को उसकी क्षमता से भी ऊपर तक भर दिया जाए, तो इससे बाइक के अन्य भी कुछ हिस्सों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. चलिए बताते हैं आपको ऐसा करने से बाइक पर किन तरीकों से असर पड़ता है.

By: Kunal Mishra | Published: October 2, 2026 6:35:55 PM IST

Car Care Tips: टंकी फुल कराकर कार चलाना पड़ सकता है भारी, माइलेज से लेकर इंजन तक पर पड़ सकता है असर; जानें क्या है सही तरीका


Car Care Tips: आज के समय में कार चलाने वाले ज्यादातर लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही टंकी फुल कराते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को शौक होता है कि वे अपनी कार की टंकी फुल कराकर चलते हैं तो वहीं, कुछ लोग टंकी फुल कराकर बार-बार पेट्रोल भरवाने का झझट खत्म करते हैं. कई लोगों का मानना है कि कार में हमेशा ज्यादा पेट्रोल या डीजल रखना उसके लिए बेहतर होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टंकी फुल कराने का तरीका भी आपकी कार की देखभाल, फ्यूल की खपत और फ्यूल सिस्टम पर असर डाल सकता है?
टंकी को पूरी तरह से फुल कराना सही नहीं माना जाता है. खासकर अगर टैंक को उसकी क्षमता से भी ऊपर तक भर दिया जाए, तो इससे बाइक के अन्य भी कुछ हिस्सों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. चलिए बताते हैं आपको ऐसा करने से बाइक पर किन तरीकों से असर पड़ता है. 
 

1. धूप में बढ़ सकती है समस्या 

अगर आप कार की टंकी को फुल कराकर बाइक को तेज धूप में लंबे समय तक खड़ा रखते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार धूप पेट्रोल के संपर्क में आ सकता है, जिससे कुछ मामलों में आग तक लग सकती है. अगर ओवरफिल की गई बाइक को तेज धूप में लंबे समय तक खड़ा रखा जाए, तो गर्मी के कारण पेट्रोल का आयतन बढ़ सकता है. 
 

2. कम हो सकती है माइलेज 

अगर आप कार की टंकी को फुल करकर चलाने के शौकीन हैं तो ऐसे में आपकी बाइक की माइलेज पर प्रभाव पड़ सकता है. दरअसल, पेट्रोल का वजन ज्यादा होता है और अगर टंकी पूरी तरह से भर दी जाए तो बाइक पर ज्यादा दबाव पड़ता है. हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में इसका माइलेज पर असर बहुत कम होता है, लेकिन लगातार अगर आप पेट्रोल टैंक को फुल कराकर चलेंगे तो इससे माइलेज कम हो सकती है. 
 

3. वेंट सिस्टम हो सकता है प्रभावित 

ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि कार की टंकी को अगर जरूरत से ज्यादा फिल करा लिया जाए तो ऐसे में वेंट सिस्टम पर दबाव बन सकता है. अगर पेट्रोल बार-बार क्षमता से ज्यादा भर दिया जाए, तो यह सिस्टम प्रभावित हो सकता है, जिससे पेट्रोल की सप्लाई में भी कई बार बाधा आ सकती है.

Tags: Car Care Tips
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