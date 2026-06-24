रिजर्व में लगने के बाद भी बिना पेट्रोल डलवाए चलाते हैं बाइक? खराब हो सकता है इंजन, इन पार्ट्स को होगा ज्यादा असर

side effects of driving bike in reserve: आज भी देश में ज्यादातर लोगों का जीवन बाइक के दो पहियों पर टिका हुआ है. चाहे ऑफिस जाना हो, बाजार का काम हो या फिर लंबी दूरी की यात्रा, बाइक और स्कूटर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं. कुछ लोग फ्यूल की बचत करने और अच्छी माइलेज लेने के लिए कम क्षमता वाले इंजन की बाइक लेते हैं. वहीं, कुछ लोग ज्यादा पावर के इंजन वाली बाइक लेकर अच्छी माइलेज नहीं ले पाते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि लोग रिजर्व लगने के बाद भी बाइक को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि वह रुक नहीं जाती है या फिर पेट्रोल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है.

लेकिन, ऐसा करना बाइक के लिए कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है. इसका सबसे ज्यादा असर बाइक के इंजन पर पड़ता है. चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में

1. जाम हो सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर

अगर आप रिजर्व मोड में ज्यादा लंबे समय तक कार बाइक को चलाते हैं तो ऐसे में फ्यूल इंजेक्टर को नुकसान पहुंच सकता है. दरअसल, ऐसीे में फ्यूल इंजन तक ठीत तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिससे फ्यूल इंजेक्टर जाम हो जाता है. गंदगी पहुंचने पर इंजेक्टर के नोजल प्रभावित हो सकते हैं, जिससे इंजन की स्मूदनेस कम हो सकती है. इससे आपकी बाइक की माइलेज और पिकअप दोनों पर असर पड़ता है.

2. इंजन की परफॉर्मेंस पर पड़ता है असर

देखा जाए तो जब आप बाइक को को रिजर्व मोड में चलाते हैं तो ऐसे में इंजन की परफॉर्मेंस पर भी इसका सीधा असर पड़ता है. दरअसल, जब टैंक में बहुत कम पेट्रोल बचता है तो कई बार पेट्रोल की सप्लाई लगातार नहीं हो पाती है. इस स्थिति में आपकी बाइक झटके मार सकती है साथ ही साथ इस दौरान एक्सेलरेशन कमजोर महसूस हो सकता है.

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3. माइलेज पर असर

अगर आप लगातार रिजर्व में बाइक चलाते हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं इसका असर बाइक की माइलेज पर भी देखने को मिल सकता है. ऐसा करने से बाइक की माइलेज कम हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि बाइक में रिजर्व लगने से पहले ही पेट्रोल डलवा लें.