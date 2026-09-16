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Tyre Air Pressure: कार के चारों टायर में हवा बराबर होनी चाहिए या अलग-अलग? साधारण हवा या नाइट्रेट गैस क्या रहेगी सही

कई लोग मानते हैं कि चारों टायरों में एक जैसा एयर प्रेशर रखना ही सही होता है, जबकि कुछ कारों में आगे और पीछे के टायरों के लिए अलग-अलग प्रेशर रखा जाता है. चलिए जानते हैं चारों टायरों में कितनी हवा होनी चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: September 16, 2026 1:00:38 PM IST

Tyre Air Pressure: कार के चारों टायर में हवा बराबर होनी चाहिए या अलग-अलग? साधारण हवा या नाइट्रेट गैस क्या रहेगी सही


Tyre Air Pressure: कार चलाते समय अक्सर कई लोग कार के टायरों की जांच करना भूल जाते हैं या फिर एयर प्रेशर को लंबे समय तक नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए टायर में हमेशा सही हवा होनी जरूरी होती है. टायर की हवा अगर कम-ज्यादा हो तो ऐसे में ब्रेकिंग, हैंडलिंग और माइलेज पर इसका सीधा असर पड़ता है. इस मामले में लापरवाही करना सही नहीं है. अक्सर कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कार के चारों टायरों में बराबर हवा होनी चाहिए या नहीं.
कई लोग मानते हैं कि चारों टायरों में एक जैसा एयर प्रेशर रखना ही सही होता है, जबकि कुछ कारों में आगे और पीछे के टायरों के लिए अलग-अलग प्रेशर रखा जाता है. चलिए जानते हैं चारों टायरों में कितनी हवा होनी चाहिए. 

क्यों होना चाहिए अंतर? 

आमतौर पर लोग टू-व्हीलर्स में 30-35 पीएसआई तक हवा भरवाते हैं. गर्मियों के मौसम में टायरों में हवा भरवाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. अगर प्रेशर ज्यादा हो तो ऐसे में कई बार टायर फटने का भी डर रहता है. देखा जाए तो ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है कि गाड़ी के चारों टायरों में एक ही जैसा एयर प्रेशर होना चाहिए. हर कार का डिजाइन, आकार और सेटअप अलग होता है.
किसी कार में आगे के दोनों टायरों के लिए एक प्रेशर और पीछे के दोनों टायरों के लिए थोड़ा अलग प्रेशर हो सकता है. ऐसी स्थिति में चारों टायरों में एक जैसा प्रेशर भरना सही तरीका नहीं होगा. सामान्य तौर पर गर्मियों के मौसम में दोपहिया वाहनों के लिए 18 – 22 पीएसआई का प्रेशर उत्तम माना जाता है और कार के लिए यह 28 से 30 पीएसआई तक होना चाहिए. 

साधारण हवा या नाइट्रेट भरवाना सही? 

अक्सर कई लोग यह सोचते हैं कि नाइट्रेट गैस भरवानी चाहिए या फिर साधारण हवा भरनी चाहिए. ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं कि नाइट्रोजन गैस भरवाना साधारण हवा की तुलना में ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि यह एक नॉन मॉइश्चर गैस है, जो तापमान बढ़ने पर फैलता नहीं है, जिससे टायर का प्रेशर ज्यादा समय तक मेंटेन रहता है. इसके अलावा इस गैस का रिसाव भी कम होता है, जिससे बार-बार या जल्दी हवा भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

Tags: Tyre Air Pressure
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