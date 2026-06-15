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OTP और बायोमेट्रिक शेयर करना पड़ सकता है महंगा, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, नई SIM लेते समय बरतें ये सावधानियां

ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जिनमें लोग अनजाने में अपना OTP किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं या बायोमेट्रिक जानकारी दे देते हैं. इसका फायदा उठाकर फ्रॉड करने वाले आप ही के नाम की फर्जी SIM जारी करवा सकते हैं और इसे बैंक तक पहुंचा सकते हैं. इससे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: June 15, 2026 4:51:23 PM IST

OTP और बायोमेट्रिक शेयर करना पड़ सकता है महंगा, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, नई SIM लेते समय बरतें ये सावधानियां


SIM activation fraud: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल नंबर केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया समेत कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ा हुआ है, जहां यह प्राइवेट नहीं है. सार्वजनिक तौर पर कोई भी आपका नंबर निकाल सकता है. ऐसे में जब भी कोई नई SIM खरीदता है, उसे Identity Verification की प्रक्रिया करनी होती है, जिसके बाद सिम मिलता है. इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, फोटो, OTP और कई बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने की भी जरूरत पड़ती है. अगर आप भी अपना OTP देने के साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हैं तो कुछ मामलों में यह साइबर फ्रॉड का कारण भी बन सकता है.

ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जिनमें लोग अनजाने में अपना OTP किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं या बायोमेट्रिक जानकारी दे देते हैं. इसका फायदा उठाकर फ्रॉड करने वाले आप ही के नाम की फर्जी SIM जारी करवा सकते हैं और इसे बैंक तक पहुंचा सकते हैं. इससे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है. 

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1. OTP शेयर न करें

अगर आपके मोबाइल पर OTP आता है, तो उसे खुद से भरें बजाय कि आप सिम देने वाले एजेंट या दुकानदार को अपना OTP बता दें. कोई भी एजेंट या कंपनी प्रतिनिधि आपसे OTP मांगने का अधिकार नहीं रखता हा. यहां तक कि कंपनी का कर्मचारी भी आपसे OTP शेयर न करें मांगे तो उसे मना कर दें. ऐसा करने से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है. 

2. बायोमेट्रिक के समय रहें सावधान 

अगर आप दुकान या शोरूम पर नई सिम लेने गए हैं और वहां आपसे बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए कह रहे हैं या फिंगरप्रिंट लगवाने के लिए बोल रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सतर्क रहें. इस दौरान अगर आप बायोमेट्रिक लगा भी रहे हैं तो ऐसे में ऑफिशियल या कंपनी की डिवाइस पर ही दें. यह भी आपको केवल एक ही बार लगाना है इससे ज्यादा बार लगाने से बचें. 

3. KYC प्रक्रिया खुद देखें

अगर आप नई सिम लेने के लिए गए हैं तो ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर अगर आपसे KYC प्रक्रिया कराने के लिए कहता है तो ऐसे में आपको तोड़ा एक्टिव रहकर इसपर नजर रखनी होगी. आपको यह देखना होगा कि आपकी दी हुई जानकारी कहां इस्तमाल की जा रही है.

Tags: SIM activation fraud
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