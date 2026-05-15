मुकेश अंबानी के बाद अब शाहरुख खान के गैरेज में शामिल हुई Cadillac Escalade SUV, क्या है इसकी कीमत और खूबियां

Shah Rukh Khan Cadillac Escalade: शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर और सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार, जो लग्जरी कारों के अपने शौक के लिए जाने जाते हैं, ने अब कैडिलैक एस्केलेड (Cadillac-Escalade) पर अपनी नजर जमाई है; यह अमेरिकी कार निर्माता जनरल मोटर्स की एक बेहद खास SUV है.
सच तो यह है कि हिंदी सिनेमा के ‘बादशाह’ शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म King की रिलीज़ से पहले अपने लिए एक बिल्कुल नई कैडिलैक एस्केलेड SUV इम्पोर्ट की है; इस गाड़ी को मुंबई की सड़कों पर देखा भी जा चुका है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की इस गाड़ी को इतना खास क्यों माना जाता है, इसकी कीमत क्या है और इस गाड़ी की खूबियां क्या है.
क्यों माना जाता है इस गाड़ी को सबसे खास?
खास बात यह है कि कैडिलैक एस्केलेड, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे दमदार SUVs में से एक माना जाता है. भारत में बहुत कम लोगों के पास है, और इस लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम भी शामिल है. अब, किंग खान और उनका परिवार जनरल मोटर्स की इस जबरदस्त SUV में सफर करते नजर आएंगे. आपने शायद अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में भी इसी SUV को देखा होगा.
कितनी है गाड़ी की कीमत?
शुरुआत में, यह जानना जरूरी है कि कैडिलैक एस्केलेड भारत में आधिकारिक तौर पर नहीं बेची जाती, हालांकि इसे इम्पोर्ट किया जा सकता है. जहां अमेरिका में इस गाड़ी की कीमत ₹90 लाख से ₹1.5 करोड़ (भारतीय मुद्रा में) के बीच है, वहीं भारत में, ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स की वजह से इसकी ऑन-रोड कीमत बढ़कर ₹5.5 करोड़ तक पहुंच जाती है; इस आंकड़े में कस्टमाइज़ेशन का खर्च भी शामिल है. शाहरुख खान ने अपनी नई SUV में अपनी खास जरूरतों के हिसाब से कई तरह के कस्टमाइज़ेशन करवाए हैं, जिसमें इसे राइट-हैंड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में बदलना भी शामिल है.
कैडिलैक एस्केलेड की मुख्य खूबियां
- जनरल मोटर्स की इस शानदार SUV में 7 से 8 यात्रियों के बैठने की क्षमता है. इस विशाल SUV की सड़क पर मौजूदगी इतनी जबरदस्त है कि देखने वालों के लिए इससे नज़रें हटाना लगभग नामुमकिन है. इसका इंटीरियर विश्व-स्तरीय फीचर्स और सुविधाओं से भरा हुआ है, जो ऐसा माहौल बनाता है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी 5-स्टार होटल के अंदर बैठे हैं.2
- कैडिलैक एस्केलेड SUV में एक दमदार 6.2-लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 682 हॉर्सपावर तक की ताकत पैदा करने और 885.35 न्यूटन-मीटर का पीक टॉर्क देने में सक्षम है. इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिजन शिफ्ट के साथ 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस, यह SUV सिर्फ़ 4.2 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ़्तार पकड़ सकती है.
- दुनिया की सबसे शानदार फ़ुल-साइज़ SUV मानी जाने वाली यह गाड़ी, अत्याधुनिक फ़ीचर्स से भरी हुई है. इसमें कई बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें एक विशाल 38-इंच का कर्व्ड OLED डिस्प्ले, 36-स्पीकर वाला AKG ऑडियो सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ नेविगेशन, सुपर क्रूज़ कंट्रोल, अडैप्टिव एयर सस्पेंशन, मैग्नेटिक राइड कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले और नाइट विज़न, जैसी कई अन्य चीज़ें शामिल हैं.