Second Hand iPhone Buying Tips: सस्ते में मिल रहा है पुराना iPhone तो तुरंत न करें खरीदने की गलती, पहले चेक कर लें ये जरूरी चीजें

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Second Hand iPhone Buying Tips: आज के समय में iPhone खरीदना इतना मुश्किल नहीं रह गया है. हालांकि, ऐप्पल के नए iPhone की कीमत काफी ज्यादा होने के कारण हर व्यक्ति के लिए नया फोन खरीदना आसान नहीं होता. ऐसे में बहुत से लोग कम बजट में iPhone इस्तेमाल करने के लिए सेकेंड हैंड यानी पुराना iPhone खरीदने का विकल्प चुनते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल की दुकानों और जान-पहचान के लोगों के जरिए पुराने आईफोन कई बार नई डिवाइस के मुकाबले काफी कम कीमत पर मिल जाते हैं.
पहली नजर में यह एक अच्छा सौदा लग सकता है, क्योंकि कम पैसे खर्च करके भी iPhone का कैमरा, प्रीमियम डिजाइन और Apple के इकोसिस्टम का अनुभव मिल सकता है. लेकिन क्या कम कीमत पर मिलने वाला हर पुराना iPhone खरीदने लायक होता है? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.
iPhone की बैटरी हेल्थ चेक करें
पुराना iPhone खरीदते समय सबसे पहले उसकी बैटरी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए. समय के साथ स्मार्टफोन की बैटरी की क्षमता कम होती जाती है. अगर फोन कई साल पुराना है या उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है, तो उसकी बैटरी पहले की तुलना में कम बैकअप दे सकती है. ऐसी स्थिति में आपको बार-बार फोन चार्ज करना पड़ सकता है और भविष्य में बैटरी बदलवाने पर अतिरिक्त पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं. बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए iPhone की Settings में जाएं. इसके बाद आप आईफोन की बैटरी हेल्थ चेक करें.
डिस्प्ले और टचस्क्रीन को चेक करें
iPhone की स्क्रीन खराब होने पर उसे ठीक कराने में अच्छा-खासा खर्च हो सकता है. इसलिए फोन खरीदते समय डिस्प्ले को ध्यान से देखना जरूरी है. स्क्रीन पर किसी तरह की दरार, काले धब्बे, हरे या गुलाबी रंग की लाइनें, असामान्य चमक या रंगों से जुड़ी समस्या दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज न करें. स्क्रीन की जांच करने के लिए फोन में सफेद, काली और अलग-अलग रंगों वाली तस्वीरें खोलें. इससे डिस्प्ले पर मौजूद धब्बों या रंगों की गड़बड़ी को पहचानने में मदद मिल सकती है. इसके बाद स्क्रीन के अलग-अलग हिस्सों में उंगली घुमाकर देखें कि टच ठीक से काम कर रहा है या नहीं.