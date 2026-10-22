Scooters with Large Boot Space: कम कीमत में चाहिए ज्यादा सामान रखने की जगह? इन स्कूटर्स में मिलता है शानदार बूट स्पेस

Scooters with Large Boot Space: आज के समय में स्कूटर खरीदते वक्त लोग सिर्फ उसकी कीमत, माइलेज और लुक्स ही नहीं देखते, बल्कि उसके बूट स्पेस यानी सीट के नीचे सामान रखने की जगह पर भी खास ध्यान देते हैं. इसकी वजह साफ है। स्कूटर का इस्तेमाल केवल ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए ही नहीं, बल्कि बाजार से सब्जियां और किराने का सामान लाने, छोटे-मोटे जरूरी सामान रखने और रोजमर्रा के कई कामों के लिए भी किया जाता है. ऐसे में अगर स्कूटर में पर्याप्त स्टोरेज स्पेस हो, तो सफर काफी सुविधाजनक बन सकता है.

खासतौर पर उन लोगों के लिए बड़ा बूट स्पेस काफी उपयोगी होता है, जो रोजाना स्कूटर से ऑफिस जाते हैं या परिवार के साथ खरीदारी करने निकलते हैं. चलिए जानते हैं अच्छे बूट स्पेस वाले कुछ स्कूटर्स के बारे में.

TVS Jupiter 110

अगर आपकी प्राथमिकता स्कूटर में ज्यादा सामान रखने की जगह है, तो TVS Jupiter 110 को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इस स्कूटर में 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है, जिसमें दो हेलमेट तक रखे जा सकते हैं. इसकी बड़ी स्टोरेज क्षमता का एक अहम कारण फ्यूल टैंक की जगह है, जिसे सीट के नीचे रखने के बजाय फ्लोरबोर्ड के नीचे रखा गया है. इससे सीट के नीचे ज्यादा जगह मिलती है. यह स्कूटर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें रोजाना ऑफिस, बाजार या दूसरे छोटे-मोटे कामों के लिए दोपहिया वाहन की जरूरत पड़ती है.

Suzuki Access 125