टेक - ऑटो > स्टार्ट हो जाएगी डेड बैटरी वाली कार भी! बस ध्यान में रखें ये बातें, दूसरा तरीका है सबसे असरदार

By: Renu chouhan | Published: September 19, 2025 5:10:00 PM IST

कभी-कभी अचानक कार की बैटरी डेड हो जाना किसी भी ड्राइवर के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. खासकर जब आप किसी सुनसान जगह पर हों और मदद आसानी से न मिले. बैटरी डेड होने से कार स्टार्ट नहीं होती और ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक है. लेकिन घबराने के बजाय अगर आप कुछ आसान तरीके अपनाते हैं तो आप अपनी कार को मुश्किल समय में भी स्टार्ट कर सकते हैं.

धक्का देकर कार स्टार्ट करने का तरीका
अगर कार की बैटरी डेड हो जाए तो सबसे आसान उपाय है धक्का देकर कार को स्टार्ट करना. इसके लिए सबसे पहले कार को न्यूट्रल गियर में रखें और इग्निशन ऑन कर दें. अब किसी दूसरे व्यक्ति से कार को धक्का देने को कहें. जैसे ही कार थोड़ी स्पीड पकड़ ले, क्लच दबाकर कार को दूसरे या तीसरे गियर में डालें और धीरे-धीरे क्लच छोड़ें. ऐसा करते ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा. इस दौरान अगर पहली बार में कार स्टार्ट न हो तो दोबारा कोशिश करें. यह तरीका बहुत से लोगों के लिए कारगर साबित होता है और अक्सर इमरजेंसी में काम आता है.

जंपर केबल से कार स्टार्ट करने का उपाय
बैटरी डेड होने की स्थिति में दूसरी कार की मदद लेकर भी गाड़ी स्टार्ट की जा सकती है. इसके लिए जंपर केबल की जरूरत होगी. सबसे पहले दोनों कारों को पास-पास पार्क करें और दोनों का इंजन बंद करें. इसके बाद जंपर केबल को दूसरी कार की बैटरी से जोड़कर अपनी कार की बैटरी से कनेक्ट करें. कनेक्शन सही होते ही आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं. हालांकि, यह तरीका तभी कारगर होगा जब आपके पास जंपर केबल मौजूद हो. इसलिए कार में हमेशा एक जंपर केबल रखना समझदारी है क्योंकि यह इमरजेंसी के समय बहुत काम आती है.

कार स्टार्ट होने के बाद ध्यान रखने वाली बातें
जब कार किसी भी तरीके से स्टार्ट हो जाए तो उसे कम से कम 20 से 30 मिनट तक चलाना जरूरी है. इससे बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाएगी और आपको दोबारा उसी समस्या का सामना करने की संभावना कम होगी. अगर बैटरी बार-बार डेड हो रही है तो उसे बदलवाना ही बेहतर है, क्योंकि खराब बैटरी आगे चलकर और बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.

