Home > टेक - ऑटो > Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी

Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी

सैमसंग की इस तरह की शिकायतें आने पर कहीं न कहीं ग्राहकों का न केवल भरोसा टूटता है बल्कि, ब्रांड का भी नाम खराब होता है. यह कोई पहला मामला नहीं, जो लाइमलाइट में आया हो बल्कि, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां स्मार्टफोन से लेकर टीवी और फ्रिज आदि तक में समस्याएं देखी गई हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: August 19, 2026 5:29:44 PM IST

Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी


Samsung Customer Service: सैमसंग आज के समय में टेक प्रोडक्ट्स में जाना-माना नाम बन चुका है. नाम और ब्रांड सुनने के बाद लोगों के दिमाग में इस कंपनी की एक अलग छवि बनती है. लेकिन, जितना बड़ा कंपनी का नाम है इसकी सर्विस प्रॉबलम उतनी ही ज्यादा खराब है. आए दिन लोग सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर सैमसंग के प्रोडक्ट्स में आने वाली समस्याओं का खुलासा करते हैं. हाल ही में एक ग्राहक ने X पर शिकायत की है कि उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, जिसकी बार-बार शिकायत करने पर भी कंपनी द्वारा कोई हल नहीं किया जा रहा है.
सैमसंग की इस तरह की शिकायतें आने पर कहीं न कहीं ग्राहकों का न केवल भरोसा टूटता है बल्कि, ब्रांड का भी नाम खराब होता है. यह कोई पहला मामला नहीं, जो लाइमलाइट में आया हो बल्कि, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां स्मार्टफोन से लेकर टीवी और फ्रिज आदि तक में समस्याएं देखी गई हैं. 

बार-बार शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं 

ग्राहक ने बाकायदा X पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने @SamsungIndia को टैग करते हुए लिखा कि सैमसंग के साथ उनका सेल्स सर्विस एक्सपीरिएंस काफी बेकार रहा. उन्होंने बताया कि उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, लेकिन कस्टमर केयर के साथ ही साथ लोकल सर्विस सेंटर द्वारा अभी तक किसी टेक्नीशियन को नहीं भेजा गया है. उनके द्वारा कस्टमर केयर नंबरों पर कई बार फोन किए गए, लेकिन मामले पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और अबतक मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है. केवल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा झूठे वायदे किए गए कि जल्दी ही उनकी वॉशिंग मशीन को ठीक कर दिया जाएगा. 
samsung service problems

@SamsungIndia की तरफ से आया रिवर्ट 

ग्राहक @shivamersharma की पोस्ट का जवाब देते हुए @SamsungIndia ने एक पोस्ट किया जिसमें, उन्होंने ग्राहक को सॉरी बोलते हुए कहा कि अपनी शिकायत को मैसेज करें और थोड़ा पेशेंस रखें. हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे. हालांकि, कई बार कंपनी द्वारा उन्हें टैग की गई पोस्टों पर ऑटो रिवर्ट किया जाता है. लेकिन, बाद में समस्या का समाधान नहीं भी किया जाता है और ग्राहकों को बाद में भी केवल कंपनी के कस्टमर केयर के चक्कर काटने पड़ते हैं. ग्राहक ने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसें देखा जा सकता है कि उन्होंने सैमसंग के अलग-अलग कस्टमर केयर नंबर पर कई बार फोन लगाए, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिला. 

पहले भी आ चुकी हैं कई शिकायतें 

Samsung की शिकायत का यह कोई पहला मामला नहीं है, जहां किसी ने अपनी शिकायत की हो. बल्कि, इससे पहले भी कई ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. कोई स्मार्टफोन की स्क्रीन के टूटने या काम नहीं करने को लेकर परेशान रहता है तो किसी की फ्रिज में खरीदने के मात्र कुछ ही महीनों के भीतर समस्या आने लगती है. कई ग्राहक तो X पर पोस्ट करके बताते हैं कि सैमसंग के स्मार्टफोन नहीं लेने चाहिए. कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वारंटी एक्सटेंड कराने के बाद भी कई बार कस्टमर केयर द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है और न ही कोई पार्ट बदले जाते हैं. 
samsung customer complaining

You Might Be Interested In

कई बार नहीं लगते हैं कस्टमर केयर नंबर 

कई ग्रहकों की यह शिकायत रहती है कि सैमसंग के प्रोडक्ट्स खराब हो जाने के बाद कई बार कंपनी के कस्टमर केयर नंबर नहीं लगते हैं. अगर नंबर लग भी जाता है तो ऐसे में ग्राहक को यह बोल दिया जाता है कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में कोई समाधान नहीं किया जाता है. प्रोडक्ट को रिप्लेस कराने से किसी भी पार्ट को चेंज करने में कस्टमर सर्विस द्वारा बहुत देरी लगाई जाती है. 

बार-बार फोन करने पर भी जवाब न मिले तो क्या करें?

अगर ग्राहक कई बार कस्टमर केयर से संपर्क कर चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो केवल फोन करते रहने के बजाय शिकायत को लिखित रूप में आगे बढ़ाना ज्यादा सही हो सकता है. ग्राहक को एक जगह सभी जरूरी जानकारी रखनी चाहिए जैसे खरीद की तारीख, मॉडल नंबर, बिल, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के साथ ही साथ टेक्नीशियन की विजिट की तारीख और कंपनी से हुई बातचीत की पूरी डिटेल आदि. Samsung अपनी वेबसाइट पर सामान्य शिकायतों के लिए ईमेल सपोर्ट और unresolved customer service queries के लिए Service Head/CEO Office तक पहुंचने के विकल्प भी बताता है. आप चाहें तो यहां भी शिकायत कर सकते हैं. 

Tags: Samsung Customer Service
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026
Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी
Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी
Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी
Samsung की वॉशिंग मशीन लेकर बुरा फंसा ग्राहक, बार-बार फोन करने पर भी कस्टमर केयर नहीं दे रहा जवाब, X पर शेयर की परेशानी