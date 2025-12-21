Home > टेक - ऑटो > सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन प्रोसेसर, जानें इसकी खूबियां..!

सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन प्रोसेसर, जानें इसकी खूबियां..!

Samsung Exynos 2600: सैमसंग का Exynos 2600 2nm तकनीक पर बना नया प्रोसेसर है, जो तेज, स्मार्ट और कम बिजली खर्च करने वाला है. इसमें बेहतर एआई, गेमिंग, कैमरा और सुरक्षा फीचर्स हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 21, 2025 12:10:00 PM IST

Samsung Unveils Exynos 2600
Samsung Unveils Exynos 2600


Samsung Exynos 2600: सैमसंग ने अपना नया मोबाइल प्रोसेसर Exynos 2600 पेश किया है. कंपनी का कहना है कि ये दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर तकनीक पर बना मोबाइल चिपसेट है. सरल शब्दों में कहें तो ये प्रोसेसर तेज, स्मार्ट और कम बिजली खर्च करने वाला है.

You Might Be Interested In

इस प्रोसेसर में सीपीयू, जीपीयू और एआई यूनिट (NPU) को एक ही चिप में जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि फोन में एआई फीचर्स बेहतर होंगे और गेमिंग का एक्सपीरिएंस भी शानदार होगा. माना जा रहा है कि ये चिप अगले साल आने वाली गैलेक्सी S26 सीरीज में इस्तेमाल हो सकती है.

Exynos 2600 की मेन खूबियां

 ये प्रोसेसर सैमसंग की 2 नैनोमीटर GAA तकनीक पर बना है.
 इसमें ऑक्टा-कोर (8 कोर) सीपीयू है, जिसकी सबसे तेज स्पीड 3.8GHz तक है.
 ग्राफिक्स के लिए इसमें Xclipse 960 GPU दिया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग के लिए अच्छा है.
 एआई के लिए इसमें पावरफुल NPU है, जिससे फोन स्मार्ट तरीके से काम करेगा.
 ये प्रोसेसर LPDDR5x रैम और UFS 4.1 स्टोरेज को सपोर्ट करता है.

You Might Be Interested In

 परफॉर्मेंस और एआई में सुधार

सैमसंग का कहना है कि Exynos 2600 से फोन की कुल परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार होगा.

 सीपीयू परफॉर्मेंस में 39% तक बढ़ोतरी.
 जेनेरेटिव एआई परफॉर्मेंस में 113% तक सुधार.
 गेमिंग ग्राफिक्स (रे ट्रेसिंग) में 50% बेहतर प्रदर्शन.

इसके अलावा इसमें खास एआई तकनीक दी गई है, जो गेम्स में बेहतर ग्राफिक्स, स्मूथ फ्रेम और हाई रेजोल्यूशन देती है.

 हीटिंग की समस्या का समाधान

Exynos प्रोसेसर के साथ अक्सर फोन गर्म होने की समस्या होती थी. इस बार सैमसंग ने हीट पास ब्लॉक तकनीक दी है. ये तकनीक फोन के अंदर गर्मी को जल्दी बाहर निकालती है. इसके चलते फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा और परफॉर्मेंस लंबे समय तक बनी रहेगी.

 कैमरा और डिस्प्ले सपोर्ट

Exynos 2600 प्रोसेसर हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले को 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ सपोर्ट करता है.

 कैमरा सपोर्ट: 320MP सिंगल कैमरा या 64MP + 32MP डुअल कैमरा.
 वीडियो रिकॉर्डिंग: 108MP कैमरा, साथ ही 8K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड और प्ले करने की सुविधा.

 सुरक्षा के लिए तैयार

Exynos 2600 में पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) तकनीक दी गई है. ये एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है, जो आने वाले समय की साइबर चुनौतियों से डेटा को सेफ रखेगा.

सैमसंग का कहना है कि Exynos 2600 अब तक का सबसे पावरफुल और फ्यूचर-रेडी प्रोसेसर है. ये एआई, गेमिंग, कैमरा और सुरक्षा हर क्षेत्र में बड़ा सुधार लेकर आ सकता है.
 

You Might Be Interested In
Tags: 2nm mobile processorexynos 2600 chipsetsamsung 2nm gaaSamsung Unveils Exynos 2600
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेलेब्स ऑन बोर्ड! वंदे भारत ट्रेन में सफर करते दिखे...

December 22, 2025

विंटर स्टाइल की हॉटनेस: जान्हवी कपूर की वेलवेट साड़ी लुक!

December 22, 2025

ठंड में दिखना चाहती हैं कूल ब्राइड! तो लहंगे पर...

December 22, 2025

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025
सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन प्रोसेसर, जानें इसकी खूबियां..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन प्रोसेसर, जानें इसकी खूबियां..!
सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन प्रोसेसर, जानें इसकी खूबियां..!
सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन प्रोसेसर, जानें इसकी खूबियां..!
सैमसंग ने पेश किया Exynos 2600, दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन प्रोसेसर, जानें इसकी खूबियां..!