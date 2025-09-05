Home > टेक - ऑटो > AI टेक्नोलॉजी अब वॉशिंग मशीन में भी! Samsung ने किया धमाका जानिए कीमत और ऑफर्स

Samsung ने हाल ही में अपनी एक नई Samsung Bespoke AI वॉशिंग मशीन की लॉन्च Price our Fractures जानने के लिए पूरा पढ़ें इस खबर को

Published By: JP Yadav
Published: September 5, 2025 12:57:00 IST

Samsung Bespoke AI: Samsung ने हाल ही में अपनी एक नई वॉशिंग मशीन लॉन्च की है जिसकी क्षमता 9 किलो है और इसमें Bespoke AI टेक्नोलॉजी दी गई है। इससे पहले भी Samsung ने AI फीचर्स वाली वॉशिंग मशीनें बाजार में उतारी थीं लेकिन इस बार कंपनी ने 9 किलो की क्षमता वाला फ्रंट लोड मॉडल पेश किया है। यह मशीन साइज में छोटी और जगह बचाने वाली है लेकिन तकनीक के मामले में काफी एडवांस है। इसकी डिजाइन और फीचर्स कंपनी के 12 किलो वाले फ्लैगशिप मॉडल जैसे ही हैं, लेकिन यह खासतौर पर घर के रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है।

जानिए कलर और डिजाइन ऑप्शन के बारे में 

इस वॉशिंग मशीन का डिजाइन काफी स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट है। जिसे घर में आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। यह तीन खूबसूरत रंगों में उपलब्ध है जैसे नेवी, ब्लैक और आईनॉक्स जिससे लोग अपनी पसंद के हिसाब से रंग चुन सकते हैं। इसका साइज खासकर छोटे घरों या फ्लैट्स के लिए एकदम सही है और यह मशीन दिखने में भी काफी मॉडर्न लगती है जो आपके घर को एक प्रीमियम लुक देती है।

कीमत और मिलने वाले ऑफर्स के बारे में जानें 

Samsung की नई AI वॉशिंग मशीन की कीमत ₹40,990 रखी गई है। इस पर 15% तक का कैशबैक भी मिल रहा है जिससे ग्राहकों को यह मशीन कम दाम में मिल सकती है। ग्राहक इसे Samsung की official वेबसाइट, Samsung शॉप ऐप, या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। यह ऑफर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो एक अच्छी, स्मार्ट और बजट में आने वाली वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं।

कैसे है AI फीचर्स और तकनीकी विशेषताएँ
Samsung की इस नई वॉशिंग मशीन में कई स्मार्ट और काम के AI फीचर्स मौजूद हैं जो इस मशीन को और भी एडवांस बना देते हैं। 

1. AI एनर्जी मोड:
  इस वॉशिंग मशीन में AI एनर्जी मोड दिया गया है, जो Samsung की Ecobubble टेक्नोलॉजी की मदद से ऊर्जा की खपत को लगभग 70% तक कम कर देता है। इस टेक्नोलॉजी से कपड़े अच्छे से साफ होते हैं और साथ ही पानी और बिजली भी बचती है। AI कपड़ों के फैब्रिक को पहचानकर वॉशिंग मशीन को सबसे सही तरीके से चलाने में मदद करता है।

2. Super Speed टेक्नोलॉजी:
  इस मशीन में Super Speed टेक्नोलॉजी भी है, जिससे एक बार में कपड़े केवल 39 मिनट में धोए जा सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास समय कम होता है और वे जल्दी से कपड़े धोना चाहते हैं।

3. हाइजीन स्टीम (Hygiene Steam):
  हाइजीन स्टीम फीचर कपड़ों में मौजूद 99.9% बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, क्योंकि यह गंदगी के साथ-साथ कीटाणुओं को भी पूरी तरह से हटाता है, जिससे कपड़े ज्यादा साफ और सुरक्षित रहते हैं।

4. डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी (Digital Inverter Technology):
  इस वॉशिंग मशीन में डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगी है, जो मशीन को ज्यादा टिकाऊ बनाती है और कम आवाज़ करती है। इससे बिजली की खपत भी कम होती है और मशीन लंबे समय तक सही काम करती रहती है।

5. AI कंट्रोल:
  AI कंट्रोल फीचर से आप वॉशिंग मशीन को स्मार्ट तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह फीचर कपड़ों की जरूरत के हिसाब से मशीन के काम को अपने आप सेट कर देता है।

