Home > टेक - ऑटो > Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत, 649 रुपये से 29 हजार पहुंचा मामला; ग्राहक ने दर्ज कराई कंज्यूमर शिकायत

Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत, 649 रुपये से 29 हजार पहुंचा मामला; ग्राहक ने दर्ज कराई कंज्यूमर शिकायत

Samsung Phone Complaint: श्रेयांश गुप्ता के मुताबिक, उनका Samsung S23 करीब ढाई साल पुराना है. फोन की स्क्रीन पर ग्रीन लाइन की समस्या आने के बाद वह Samsung सर्विस सेंटर पहुंचे. उनका कहना है कि उन्होंने कंपनी की कथित तीन साल की पॉलिसी का हवाला देते हुए समस्या का समाधान मांगा.

By: Shristi S | Published: August 25, 2026 11:35:40 PM IST

Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत
Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत


Samsung S23 Green Line Issue: स्मार्टफोन में खराबी आने के बाद ग्राहक आमतौर पर कंपनी के सर्विस सेंटर से समाधान की उम्मीद करता है. लेकिन अगर शिकायत के समाधान की जगह अलग-अलग रकम बताई जाए और ग्राहक को अपनी बात साबित करने के लिए रिकॉर्डिंग और ईमेल का सहारा लेना पड़े, तो सवाल उठना लाजमी है.

ऐसा ही दावा Samsung Galaxy S23 पर यूजर श्रेयांश गुप्ता ने किया है. उनका आरोप है कि फोन में ग्रीन लाइन की समस्या आने के बाद उन्होंने Samsung के सर्विस सेंटर से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिला. अब उन्होंने आज यानी 25 अगस्त 2026 को Jagograhakjago के जरिए Samsung के खिलाफ कंज्यूमर शिकायत दर्ज कराई है. 

You Might Be Interested In

क्या थी ग्राहक की शिकायत?

श्रेयांश गुप्ता के मुताबिक, उनका Samsung S23 करीब ढाई साल पुराना है. फोन की स्क्रीन पर ग्रीन लाइन की समस्या आने के बाद वह Samsung सर्विस सेंटर पहुंचे. उनका कहना है कि उन्होंने कंपनी की कथित तीन साल की पॉलिसी का हवाला देते हुए समस्या का समाधान मांगा. लेकिन, सर्विस सेंटर ने शुरुआत में यह कहते हुए उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कि कि उनके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है. ग्राहक का दावा है कि बाद में Samsung के उच्च स्तर के अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें बताया गया कि फोन रिपेयर हो सकता है और इसके लिए उन्हें करीब 4,448 रुपये देने होंगे.

श्रेयांश का कहना है कि Samsung की वेबसाइट पर रिपेयर से जुड़ी रकम करीब 2,400 रुपये दिखाई जा रही थी. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि स्क्रीन में आई ग्रीन लाइन जैसी समस्या के लिए उनसे इतनी बड़ी रकम क्यों मांगी जा रही है. ग्राहक का तर्क था कि अगर समस्या फोन के सॉफ्टवेयर या कंपनी से जुड़ी तकनीकी खराबी के कारण हुई है, तो इसके लिए ग्राहक को भारी रकम क्यों देनी चाहिए.

पहले 649 रुपये बताया, फोन आया तो मांगे 29,013 रुपये

ग्राहक के मुताबिक, वरिष्ठ अफसरों से  बातचीत के बाद Samsung की तरफ से उन्हें करीब 650 रुपये में रिपेयर की मंजूर दी गई. इसके बाद उन्हें फोन ठीक होने में कुछ समय लगने की जानकारी दी गई. लेकिन जब फोन रिपेयर होकर सर्विस सेंटर पहुंचा तो उनसे 29,013 रुपये की मांग की गई. श्रैयांश का कहना है कि उन्होंने सर्विस सेंटर को बताया कि उन्हें तो पहले सिर्फ 650 रुपये के आसपास भुगतान करने की बात कही गई थी. आरोप है कि इसके बावजूद उनसे पूरी रकम जमा करने को कहा गया और रकम नहीं देने पर फोन छोड़ने की बात कही गई.

ग्राहक का आरोप

श्रेयांश ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सैमसंग ने बिना कोई खास वजह बताए मेरी रिफंड और रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी. मैंने असली ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग अटैच कर दी है. पूरा वीडियो देखें और खुद फैसला करें. सैमसंग, इस रिजेक्शन का आधार क्या है? @SamsungIndia

Case no. 3101285813 
No.9559611153

अब कंज्यूमर फोरम में पहुंचा मामला

कंपनी से आंतरिक स्तर पर समाधान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए श्रेयांश ने 25 अगस्त 2026 को Jagograhakjago के माध्यम से Samsung के खिलाफ कंज्यूमर शिकायत दर्ज कर दी है. उनका कहना है कि उन्होंने पहले कंपनी से ही समाधान पाने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा.

इस पूरे मामले में ग्राहक ने Samsung से कई सवाल उठाए हैं कि ग्रीन लाइन की समस्या के लिए पहले अलग-अलग रकम क्यों बताई गई? 649 रुपये की मंजूरी के बाद 29,013 रुपये की मांग क्यों की गई? ऊपर से रिफंड और रिप्लेसमेंट क्यों खारिज किया गया?

ये भी पढ़ें:  Samsung का 6.5 KG का वॉशिंग मशीन लेकर फंसा ग्राहक! 7544 रुपये देने के बाद 5KG का लगाया ड्रम

Tags: samsungSamsung Customer Service
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026
Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत, 649 रुपये से 29 हजार पहुंचा मामला; ग्राहक ने दर्ज कराई कंज्यूमर शिकायत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत, 649 रुपये से 29 हजार पहुंचा मामला; ग्राहक ने दर्ज कराई कंज्यूमर शिकायत
Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत, 649 रुपये से 29 हजार पहुंचा मामला; ग्राहक ने दर्ज कराई कंज्यूमर शिकायत
Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत, 649 रुपये से 29 हजार पहुंचा मामला; ग्राहक ने दर्ज कराई कंज्यूमर शिकायत
Samsung Complaint: S23 में ग्रीन लाइन की शिकायत, 649 रुपये से 29 हजार पहुंचा मामला; ग्राहक ने दर्ज कराई कंज्यूमर शिकायत