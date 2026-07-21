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Samsung Foldable Phones: कल लॉन्च होंगे Samsung के धांसू Foldable Phones! लॉन्च से पहले ही लीक हुई कीमतें, जानें कितना पड़ेगा खर्च

Samsung Foldable Phones: यूरोप में रिटेलर लिस्टिंग से पता चलता है कि Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 की कीमतें काफी ज्यादा हो सकती हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इस साल भारतीय खरीदारों को भी ज्यादा पैसे देने होंगे. हालांकि सैमसंग ने अभी तक भारत के लिए कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाल के ट्रेंड्स और ताजा लीक से संकेत मिलता है कि आने वाले फोल्डेबल फोन की कीमत उनके पिछले पूर्ववर्तियों जैसी होने की संभावना नहीं है.

By: Anshika thakur | Published: July 21, 2026 5:30:48 PM IST

Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8


Samsung Foldable Phones: सैमसंग अपने अगली पीढ़ी के फोल्डेबल फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक नई लीक से खरीदारों को पहले ही अंदाजा हो गया है कि क्या उम्मीद की जा सकती है. यूरोप में रिटेलर लिस्टिंग से पता चलता है कि Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 की कीमतें काफी ज्यादा हो सकती हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इस साल भारतीय खरीदारों को भी ज्यादा पैसे देने होंगे. हालांकि सैमसंग ने अभी तक भारत के लिए कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाल के ट्रेंड्स और ताजा लीक से संकेत मिलता है कि आने वाले फोल्डेबल फोन की कीमत उनके पिछले पूर्ववर्तियों जैसी होने की संभावना नहीं है.

यूरोप में तय की गई कीमतों से पता चलता है कि फोल्डेबल फोन महंगे होंगे

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हालांकि सैमसंग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कीमतों की घोषणा नहीं की है, लेकिन यूरोप में रिटेलर्स की शुरुआती लिस्टिंग से साफ पता चलता है कि इस साल लॉन्च होने वाले फोल्डेबल फोन सस्ते नहीं होंगे. ये लीक हुई कीमतें तब सामने आईं जब पुर्तगाल के एक ऑनलाइन स्टोर ने गलती से लॉन्च से पहले ही प्रोडक्ट पेज पब्लिश कर दिए. चूंकि पुर्तगाल में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर 23% VAT लगता है, इसलिए उम्मीद है कि ये कीमतें दूसरे यूरोपीय देशों के खरीदारों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों से ज्यादा होंगी.

लिस्टिंग से पता चलता है कि सैमसंग Galaxy Z Flip 8 को दो स्टोरेज ऑप्शन में पेश करना जारी रखेगा: 256GB और 512GB. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वेरिएंट्स की कीमत लगभग EUR 1,349 (करीब ₹1.48 लाख) और EUR 1,549 (लगभग ₹1.71 लाख) होने की उम्मीद है.

जो लोग सैमसंग का बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए खबर है कि Galaxy Z Fold 8, 256GB, 512GB और 1TB वर्शन में आ सकता है. लीक हुई कीमतों के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत EUR 2,069 (लगभग ₹2.28 लाख) हो सकती है जबकि 512GB मॉडल की कीमत EUR 2,269 (लगभग ₹2.50 लाख) और टॉप-एंड 1TB वैरिएंट की कीमत EUR 2,669 (लगभग ₹2.94 लाख) तक हो सकती है.

ऐसी भी चर्चा है कि सैमसंग पहली बार फोल्ड का अल्ट्रा वर्शन बना रहा है. अगर रिटेलर की लीक हुई लिस्टिंग सही साबित होती है, तो खरीदारों को स्टैंडर्ड Galaxy Z Fold 8 के मुकाबले लगभग 200 यूरो (करीब ₹22,000) ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, चाहे वे कोई भी स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन चुनें.

क्या भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं?

अभी भारत में कीमतों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हाल ही में लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि सैमसंग के आने वाले फोल्डेबल फोन देश में भी महंगे हो सकते हैं.

Galaxy Z Fold 7 का बेस वेरिएंट (12GB + 256GB) भारत में ₹1,74,999 में लॉन्च हुआ था. यूरोप में कीमतों के नए ट्रेंड से दुनिया भर में कीमतें बढ़ने का संकेत मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि Galaxy Z Fold 8 भारत में लगभग ₹2 लाख की कीमत पर लॉन्च हो सकता है. हालांकि क्योंकि टैक्स की वजह से यूरोप में कीमतें आम तौर पर भारत की तुलना में काफी ज्यादा होती हैं, इसलिए इन लीक हुए आंकड़ों को भारत में लॉन्च की कीमत का सही संकेत नहीं माना जाना चाहिए.

हालांकि‌ कीमतों में यह बढ़ोतरी कुछ लोगों के लिए हैरानी की बात नहीं होगी. सैमसंग ने हाल ही में भारत में कुछ खास प्रोडक्ट कैटेगरी में कीमतें बढ़ाई हैं. इस महीने की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि कंपनी ने कई गैलेक्सी टैबलेट की कीमतें बढ़ाई हैं, जिनमें गैलेक्सी टैब S सीरीज के प्रीमियम मॉडल भी शामिल हैं. कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुए गैलेक्सी M47 की कीमत में भी लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद बदलाव किया, जिससे इसके कुछ वेरिएंट्स काफी महंगे हो गए.

सिर्फ़ सैमसंग ही नहीं, बल्कि Apple, OnePlus, Nothing और Realme जैसे ब्रांड्स ने भी हाल के महीनों में पार्ट्स की बढ़ती लागत के कारण अपने स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाई हैं. इसे देखते हुए इस बात की संभावना कम है कि सैमसंग Galaxy Z Fold 8 को पिछले साल के मॉडल वाली कीमत पर बेचेगा.

फोल्डेबल फोन के अलावा रिटेलर लिस्टिंग से सैमसंग के आने वाले वियरेबल्स की संभावित कीमतों का भी पता चला है. Galaxy Watch 9 के 40mm ब्लूटूथ मॉडल की शुरुआती कीमत EUR 409.90 (लगभग ₹45,000) हो सकती है जबकि 44mm ब्लूटूथ वर्शन की कीमत EUR 439.90 (लगभग ₹48,000) हो सकती है. LTE वर्शन की कीमत लगभग EUR 50 ज्यादा होने की उम्मीद है. Galaxy Watch Ultra 2 के EUR 749.90 (लगभग ₹83,000) में लॉन्च होने की उम्मीद है.

Samsung Galaxy Z Fold 8 लॉन्च इवेंट की जानकारी

Samsung ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि उसका Galaxy Unpacked इवेंट 22 जुलाई को लंदन में होगा और लॉन्च शाम 6:30 बजे (IST) शुरू होने की उम्मीद है. उम्मीद है कि कंपनी इस इवेंट में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 सीरीज और Galaxy Watch Ultra 2 लॉन्च करेगी.

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