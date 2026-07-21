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सैमसंग यूजर्स की बल्ले-बल्ले! कंपनी ने लॉन्च किया Galaxy Card, खरीदारी पर बंपर कैशबैक के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

सैमसंग ने लॉन्च किया अपना पहला 'Galaxy Credit Card'. भारी कैशबैक और खास ऑफर्स के साथ इसमें क्या-क्या मिलेगा? जानिए आवेदन का तरीका और पूरी डिटेल.

By: Shivani Singh | Published: July 21, 2026 4:21:48 PM IST

सैमसंग ने लॉन्च किया अपना पहला 'Galaxy Credit Card'. भारी कैशबैक और खास ऑफर्स के साथ इसमें क्या-क्या मिलेगा? जानिए आवेदन का तरीका और पूरी डिटेल.
सैमसंग ने लॉन्च किया अपना पहला 'Galaxy Credit Card'. भारी कैशबैक और खास ऑफर्स के साथ इसमें क्या-क्या मिलेगा? जानिए आवेदन का तरीका और पूरी डिटेल.


सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका ने अमेरिका में अपना पहला सह-ब्रांडेड (co-branded) कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड ‘Samsung Galaxy Card’ पेश किया है. इसे सैमसंग ने Barclays US Consumer Bank और Visa Network के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है.

कंपनी का कहना है कि इस कार्ड को रोजाना के खर्चों पर रिवॉर्ड देने के मकसद से डिजाइन किया गया है. इसके जरिए जब आप सैमसंग या सैमसंग वॉलेट से कोई खरीदारी करेंगे, तो आपको बेहतरीन कैशबैक मिलेगा, जिससे सैमसंग का इकोसिस्टम ग्राहकों के लिए और भी फायदेमंद बन जाएगा.

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कार्ड के मुख्य फीचर्स और उपलब्धता

सैमसंग गैलेक्सी कार्ड वर्चुअल (डिजिटल) और प्रीमियम मेटल फिजिकल, दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध होगा. आम ग्राहक इस क्रेडिट कार्ड के लिए 22 जुलाई 2026 से अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, जिन अर्ली एक्सेस (early access) ग्राहकों को चुना गया है, वे 21 जुलाई यानी आज से ही अर्ली एक्सेस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं.

नए कार्डधारकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी $200 (लगभग ₹16,000+) का वेलकम बोनस दे रही है. इसके लिए खाता खुलने के शुरुआती 90 दिनों के भीतर $2,000 का खर्च करना होगा.

कैशबैक और रिवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट

खर्च की कैटेगरी मिलने वाला कैशबैक
सैमसंग चैनल्स (Samsung.com, Samsung Experience Stores, Galaxy Store) 5% कैशबैक
Samsung Wallet से की गई खरीदारी 3% कैशबैक
स्ट्रीमिंग सर्विसेज (Netflix, Disney+, Spotify आदि) 2% कैशबैक
अन्य सभी सामान्य खर्च 1% कैशबैक

सैमसंग वीआईपी एडवांटेज (Samsung VIP Advantage) मेंबरशिप पर 20% की छूट भी मिलेगी. साथ ही, मेंबरशिप खरीदने या रिन्यू कराने पर भी नियमों के मुताबिक कैशबैक मिलता रहेगा.

सैमसंग इकोसिस्टम से जुड़ाव और सुरक्षा

सैमसंग गैलेक्सी कार्ड सीधे तौर पर Samsung Wallet से जुड़ा हुआ है. ग्राहक इसे अपने बाकी पेमेंट कार्ड्स, डिजिटल आईडी, पास और डिजिटल चाबियों (digital keys) के साथ आसानी से मैनेज कर सकेंगे. सुरक्षा के लिहाज से यह वॉलेट सैमसंग के भरोसेमंद Knox Security Platform से सुरक्षित है.

वॉनचोल चाई (Woncheol Chai), ईवीपी और हेड (डिजिटल वॉलेट टीम), सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा, ‘सालों से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए सैमसंग के प्रॉडक्ट्स पर भरोसा करते आए हैं. अब ‘Samsung Galaxy Card’ के जरिए ग्राहकों को हर बार पेमेंट करने पर खास रिवॉर्ड मिलेंगे. आज के व्यस्त दौर में लोगों को एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की जरूरत है जो उनकी जिंदगी आसान बनाए और असल में वैल्यू दे और हमारा यह कार्ड दोनों काम करता है.’

वहीं, Barclays US Consumer Bank के सीईओ डेनी नीलोन ने कहा कि यह साझेदारी दुनिया के बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने की उनकी रणनीति का हिस्सा है. Visa ने भी भरोसा जताया कि यह पार्टनरशिप सैमसंग के इकोसिस्टम, बार्कलेज़ की क्षमता और वीजा के मजबूत नेटवर्क को मिलाकर ग्राहकों को पेमेंट का एक शानदार अनुभव देगी.

सैमसंग 22 जुलाई को अपने Galaxy Unpacked इवेंट के दौरान नए गैलेक्सी डिवाइसेज (जैसे नई Galaxy Z सीरीज) पेश करने जा रहा है, और इसी दौरान इस गैलेक्सी कार्ड को भी बड़े पैमाने पर रोलआउट किया जाएगा.

Tags: samsung galaxy card
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