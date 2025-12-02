Samsung Galaxy Z TriFold vs Huawei Mate XTs: कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए? डिजाइन से लेकर कीमत तक जानें सबकुछ

Samsung Galaxy Z TriFold vs Huawei Mate XTs: सैमसंग ने हाल ही में अपना सबसे नया और महत्वाकांक्षी फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z TriFold लॉन्च किया है. ये फोन दो हिंग्स और तीन जुड़े हुए डिस्प्ले के साथ आता है, जिससे एक टैबलेट के शेप का एक्सपीरिएंस मिलता है, लेकिन फोन के रूप में. सैमसंग इसे प्रोडक्टिविटी, मल्टीटास्किंग और मीडिया के लिए एक बहुमुखी डिवाइस के रूप में पेश कर रहा है. ये फोन सबसे पहले दक्षिण कोरिया में 12 दिसंबर से उपलब्ध होगा और बाद में चीन, ताइवान, सिंगापुर, यूएई और अमेरिका जैसे देशों में भी लॉन्च होगा.

दूसरी ओर, Huawei Mate XTs पहले ही चीन में 4 सितंबर 2025 को लॉन्च हो चुका है. ये फोन Kirin 9020 चिपसेट और HarmonyOS पर चलता है. दोनों डिवाइस उन लोगों के लिए हैं जो बड़े, लचीले डिस्प्ले, मल्टीटास्किंग और नए फोल्डिंग मैकेनिज्म चाहते हैं. आइए देखते हैं दोनों फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और कीमत की तुलना.

डिजाइन और निर्माण

Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग ने इसमें मल्टी-फोल्ड इनवर्ड डिजाइन अपनाया है, जो मेन डिस्प्ले की सेफटी करता है. इसमें Armour FlexHinge सिस्टम है, जिसमें दो अलग आकार की हिंग्स हैं और डुअल-रेल स्ट्रक्चर के कारण फोल्डिंग स्मूद होती है. टाइटेनियम हिंग हाउसिंग और एडवांस्ड आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम इसे मजबूत बनाते हैं. फोन में डुअल सिम, IP48 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस और एंड्रॉयड 16 आधारित OneUI 8 है.

Huawei Mate XTs: हुवावे ने इसमें ट्राइ-फोल्ड डिजाइन रखा है. फोन का वजन 298 ग्राम है और ये सफेद और पर्पल रंग में उपलब्ध है. Tiangong डुअल-ट्रैक हिंग सिस्टम फोल्डिंग को स्मूद बनाता है. फोन में मल्टी-एंटेना और सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर है. Mate XTs में सिंगल, डुअल और ट्रिपल स्क्रीन मोड्स उपलब्ध हैं.

डिस्प्ले

Samsung Galaxy Z TriFold:

10 इंच का QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X इनर डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,600 निट्स पीक ब्राइटनेस

6.5 इंच का कवर डिस्प्ले, 120Hz, 2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस

दोनों स्क्रीन 100% DCI-P3 कलर गामट को कवर करती हैं

कवर डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass Ceramic 2 और रियर पैनल में Ceramic-Glass Fibre सुरक्षा के लिए है.

Huawei Mate XTs:

तीन स्क्रीन: 6.4 इंच, 7.9 इंच और 10.2 इंच

OLED LTPO टेक्नोलॉजी, 1.07 बिलियन कलर्स, P3 वाइड कलर गामट

वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं

M-Pencil 3 स्टाइलस सपोर्ट

कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy Z TriFold:

ट्रिपल रियर कैमरा: 200MP प्राइमरी + 12MP अल्ट्रावाइड + 10MP टेलीफोटो (OIS)

दो 10MP सेल्फ़ी कैमरा (कवर और इनर डिस्प्ले के लिए)

Huawei Mate XTs:

क्वाड रियर कैमरा: 50MP प्राइमरी + 40MP अल्ट्रावाइड + 12MP पेरिस्कोप + 1.5MP मल्टी-स्पेक्ट्रल

5.5x ऑप्टिकल और 50x डिजिटल ज़ूम

8MP फ्रंट अल्ट्रावाइड कैमरा

परफॉर्मेंस

Samsung Galaxy Z TriFold:

Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16GB RAM और 1TB स्टोरेज

मल्टीटास्किंग और फोल्डेबल UI ट्रांजिशन में सक्षम

Huawei Mate XTs:

Kirin 9020, HarmonyOS

स्क्रीन मोड्स स्विचिंग, स्टाइलस और मल्टीटास्किंग में बेहतर परफॉर्मेंस

बैटरी और चार्जिंग

Samsung Galaxy Z TriFold:

5,600mAh बैटरी

45W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग

Huawei Mate XTs:

5,600mAh बैटरी

66W वायर्ड, 50W वायरलेस और 5W रिवर्स चार्जिंग