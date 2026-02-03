Home > टेक - ऑटो > Samsung Galaxy Z Fold7 या Xiaomi 15 Ultra कौन सा फोन है ज्यादा अच्छा, बैटरी हेल्थ में किसने मारी बाजी?

Samsung Galaxy Z Fold7 vs Xiaomi 15 Ultra Comparison: Samsung Z Fold 7 बड़ी फोल्डिंग स्क्रीन और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है, जबकि Xiaomi 15 Ultra बेहतर कैमरा, बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग के साथ सादा लेकिन दमदार फोन है.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 3, 2026 6:44:46 PM IST

Samsung Galaxy Z Fold7 vs Xiaomi 15 Ultra Comparison: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने के लिए ही नहीं, बल्कि काम, पढ़ाई, फोटो और मनोरंजन सब कुछ इन्हीं से होता है. ऐसे में अगर आप Samsung Galaxy Z Fold 7 और X iaomi 15 Ultra में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो पहले ये समझना जरूरी है कि दोनों की सोच और उपयोग अलग-अलग है.

डिजाइन और बनावट

Samsung Galaxy Z Fold 7 एक फोल्ड होने वाला फोन है. बंद करने पर ये नार्मल फोन जैसा लगता है, लेकिन खोलने पर ये टैबलेट जैसी बड़ी स्क्रीन देता है.
वहीं Xiaomi 15 Ultra एक पारंपरिक सीधे डिजाइन वाला फोन है, जिसे रोजमर्रा में पकड़ना और इस्तेमाल करना आसान रहता है.

अगर आपको नया और अलग तरह का एक्सपीरिएंस चाहिए, तो फोल्डेबल डिजाइन शानदार हो सकता है. अगर सादा और मजबूत फोन पसंद है, तो Xiaomi बेहतर लगेगा.

स्क्रीन और इस्तेमाल

Z Fold 7 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बड़ी स्क्रीन है. एक साथ दो-तीन ऐप खोलकर काम करना, पढ़ना या वीडियो देखना इसमें आसान हो जाता है. Xiaomi 15 Ultra की स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो नार्मल फोन साइज तक ही सीमित रहती है.

काम और मल्टीटास्किंग के लिए बड़ी स्क्रीन ज्यादा मददगार होती है.

 कैमरा

Xiaomi 15 Ultra का कैमरा इसकी खास पहचान है. इसमें बेहतर सेंसर और कई कैमरे दिए जाते हैं, जिससे दूर की फोटो और कम रोशनी में तस्वीरें अच्छी आती हैं.
Samsung Z Fold 7 में भी नया हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा और स्मार्ट फीचर हैं, लेकिन फोल्डेबल डिजाइन की वजह से कैमरे में कुछ सीमाएं रहती हैं.

अगर फोटोग्राफी आपके लिए सबसे जरूरी है, तो Xiaomi आगे निकलता है.

 बैटरी और चार्जिंग

Xiaomi 15 Ultra में आम तौर पर बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग मिलती है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है और देर तक चलता है. Z Fold 7 की बैटरी ठीक है, लेकिन बड़ी स्क्रीन होने के कारण चार्ज जल्दी खत्म हो सकता है.

परफॉर्मेंस

दोनों फोन में बहुत तेज प्रोसेसर मिलता है. रोजमर्रा के काम, गेम और भारी ऐप दोनों ही आसानी से चला सकते हैं. इस मामले में दोनों लगभग बराबर हैं.

सॉफ्टवेयर और फीचर

Samsung का सॉफ्टवेयर बड़ी स्क्रीन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है. एक साथ कई ऐप चलाना और स्क्रीन का पूरा फायदा लेना इसमें आसान है. Xiaomi का सॉफ्टवेयर साधारण और हार्डवेयर पर ज्यादा ध्यान देता है.

 आखिर कौन-सा फोन लें?

Samsung Galaxy Z Fold 7 चुनें अगर:

 आपको बड़ी स्क्रीन पर काम करना या पढ़ना पसंद है
 आप एक साथ कई ऐप इस्तेमाल करते हैं
 नया और अलग तरह का फोन अनुभव चाहते हैं

Xiaomi 15 Ultra चुनें अगर:

 कैमरा आपके लिए सबसे जरूरी है
आप सीधा, मजबूत और आसान फोन चाहते हैं
तेज चार्जिंग और बड़ी बैटरी जरूरी है
कम कीमत में बेहतर हार्डवेयर चाहते हैं

Z Fold 7 काम और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है, जबकि Xiaomi 15 Ultra कैमरा और बैटरी के मामले में मजबूत ऑप्शन है. सही फोन वही है जो आपकी जरूरतों से मेल खाए.

