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Samsung का नया Flip Phone मचाएगा तहलका! Galaxy Z Flip 8 की लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स जानें

Samsung Galaxy Z Flip 8: रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy Z Flip 8 काफी हद तक पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 जैसा ही होगा. इसमें Samsung के पिछले फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन जैसा ही रियर कैमरा सेटअप, डिस्प्ले और डिजाइन (फॉर्म फैक्टर) होने की संभावना है.

By: Anshika thakur | Published: July 19, 2026 3:28:52 PM IST

Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8


Samsung Galaxy Z Flip 8: Samsung Galaxy Z Flip 8 के जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है. आने वाले इस क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन में पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 के मुकाबले कुछ अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई लीक्स से कुछ संकेत मिले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy Z Flip 8 काफी हद तक पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 जैसा ही होगा. इसमें Samsung के पिछले फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन जैसा ही रियर कैमरा सेटअप, डिस्प्ले और डिजाइन (फॉर्म फैक्टर) होने की संभावना है.
 
यहां Samsung Galaxy Z Flip 8 की लॉन्च डेट, संभावित कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की एक झलक दी गई है.
 

Samsung Galaxy Z Flip 8 लॉन्च की तारीख

 
Samsung ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि उसका Galaxy Unpacked इवेंट 22 जुलाई को लंदन में होगा, जहां Galaxy Z Flip 8 के लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है. यह इवेंट दोपहर 2:00 बजे BST (शाम 6:30 बजे IST) शुरू होगा.
 
उम्मीद है कि कंपनी इसी लॉन्च इवेंट में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, नई Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 को भी पेश करेगी.
 

Samsung Galaxy Z Flip 8 की कीमत (संभावित)

 
कंपनी ने अभी तक Samsung Galaxy Z Flip 8 की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हालिया लीक से पता चलता है कि यूरोप में इसके 256GB वर्शन की कीमत EUR 1,299 (लगभग Rs. 1,41,000) होगी. उम्मीद है कि 512GB मॉडल EUR 1,499 (लगभग Rs. 1,60,000) में लॉन्च होगा.
 
जानकारी के लिए बता दें कि Galaxy Z Flip 7 के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत यूरोप में EUR 1,199 और भारत में Rs. 1,09,999 थी.
 

Samsung Galaxy Z Flip 8 के स्पेसिफिकेशन्स

 

डिस्प्ले

 
हालांकि Samsung ने अभी तक इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है लेकिन हालिया लीक्स से पता चलता है कि Galaxy Z Flip 8 में 6.9 इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले होगा जिसमें 120Hz का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी. इसमें 4.1 इंच की कवर स्क्रीन भी होने की उम्मीद है जो बेहतर 120Hz रिफ्रेश रेट देगी.
 

परफॉर्मेंस, OS

 
उम्मीद है कि Samsung Galaxy Z Flip 8 के लिए डुअल-चिप स्ट्रैटेजी अपनाएगा. US और चीन जैसे मार्केट्स में इसके Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलने की संभावना है. यूरोप और भारत में 2nm Exynos 2600 चिपसेट वाले वेरिएंट्स लॉन्च होने की उम्मीद है. यह स्टैंडर्ड तौर पर 12GB LPDDR5X RAM के साथ आ सकता है और 256GB या 512GB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ उपलब्ध हो सकता है. Samsung ने पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 में अपने इन-हाउस Exynos 2500 चिपसेट का इस्तेमाल किया था.
 
उम्मीद है कि Galaxy Z Flip 8 में Android 17 पर आधारित One UI 9 का सपोर्ट मिलेगा. Samsung इस मॉडल के लिए सात साल तक OS अपडेट देने का वादा कर सकता है.
 

कैमरा, बैटरी

 
रिपोर्ट्स के मुताबिक Samsung Galaxy Z Flip 8 में Galaxy Z Flip 7 जैसा ही रियर कैमरा हार्डवेयर होगा जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है. इसमें 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी हो सकता है.
 
Galaxy Z Flip 8 की बैटरी में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है इसकी क्षमता 4,300mAh ही रहेगी. पिछले मॉडल की तरह इसमें भी 25W चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट मिलने की संभावना है. इसका डिज़ाइन मौजूदा मॉडल के मुकाबले पतला और हल्का हो सकता है. अनफोल्ड होने पर इसकी मोटाई 6.1mm और फोल्ड होने पर 13.2mm हो सकती है. इसका वजन 180 ग्राम हो सकता है जो Flip 7 के 188 ग्राम से कम है.

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