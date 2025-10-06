अब सैमसंग वॉच बचाएगी आपकी जान! दिल की बीमारी का पहले ही कर देगी खुलासा

सैमसंग ने अपनी स्मार्टवॉच को अब सिर्फ एक फिटनेस डिवाइस नहीं बल्कि हेल्थ मॉनिटरिंग टूल बना दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि आने वाली Samsung Galaxy Watch में ऐसा फीचर जोड़ा जा रहा है जो दिल की गंभीर बीमारी “Left Ventricular Systolic Dysfunction (LVSD)” के शुरुआती संकेत पहचान सकेगा. यह बीमारी अक्सर heart failure का कारण बनती है और समय रहते पता चल जाए तो इलाज आसान हो सकता है.

LVSD क्या है और क्यों है खतरनाक

LVSD एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल का बायां हिस्सा (left ventricle) ठीक से सिकुड़ नहीं पाता. इससे खून का प्रवाह कमजोर हो जाता है और शरीर में पानी जमा होने लगता है. यह बीमारी बिना किसी बड़े लक्षण के धीरे-धीरे बढ़ती है और ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब स्थिति गंभीर हो जाती है. आमतौर पर इसका पता केवल अस्पताल में ECG टेस्ट से लगाया जा सकता है, लेकिन अब सैमसंग की वॉच इसे घर बैठे ही पहचान सकेगी.

सैमसंग का नया हेल्थ फीचर कैसे काम करेगा

सैमसंग ने इसके लिए दक्षिण कोरिया की Medical AI कंपनी के साथ साझेदारी की है. यह कंपनी पहले से ही 100 से ज्यादा अस्पतालों में हर महीने 1.2 लाख से ज्यादा मरीजों के ECG डेटा का विश्लेषण करती है. इसी एल्गोरिदम को अब Galaxy Watch के PPG heart-rate sensors के साथ जोड़ा गया है. इसका मतलब यह है कि अब वॉच आपकी हार्ट रेट और धड़कनों के पैटर्न को देखकर यह बता सकेगी कि कहीं LVSD के शुरुआती संकेत तो नहीं हैं.

सरकारी मंजूरी और सैमसंग की बढ़त

इस फीचर को पहले ही South Korea’s Ministry of Food and Drug Safety से मंजूरी मिल चुकी है. इससे सैमसंग को हेल्थ टेक्नोलॉजी में एक बड़ी बढ़त मिली है. अभी तक किसी भी दूसरी कंपनी ने इस तरह का एडवांस फीचर अपनी स्मार्टवॉच में नहीं दिया है.

मेडिकल टूल नहीं, लेकिन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद

सैमसंग ने यह भी साफ किया है कि यह फीचर किसी medical diagnostic tool की तरह नहीं बल्कि general wellness feature के रूप में पेश किया जा रहा है. यानी यह फीचर आपकी हेल्थ पर नजर रखेगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह या रिपोर्ट की जगह नहीं ले सकता. Apple और Google जैसी कंपनियां जहां मेडिकल सर्टिफिकेशन ले रही हैं, वहीं सैमसंग फिलहाल इसे FDA approval के लिए नहीं भेजेगा.

सैमसंग का बढ़ता हेल्थ मिशन

सैमसंग पहले से ही Samsung Health App में टेलीमेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन ट्रैकिंग और फिटनेस मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं देता है. अब इस AI-पावर्ड हार्ट फीचर के जुड़ने से यह ऐप और भी स्मार्ट बन जाएगा. इसका मकसद लोगों को समय रहते बीमारी की चेतावनी देना और उन्हें फिट बनाए रखना है.