सिर्फ ₹30,999 में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy Tab S10 Lite, मिलेगा 7 साल अपडेट; जानिए फीचर्स

सैमसंग ने आखिरकार अपने लेटेस्ट टैबलेट Galaxy Tab S10 Lite की भारत में कीमत का ऐलान कर दिया है. यह टैबलेट ग्लोबल स्तर पर पिछले महीने लॉन्च किया गया था और 4 सितंबर के Galaxy Unpacked इवेंट में भी दिखाया गया था. अब इसे भारतीय यूज़र्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. यह टैबलेट खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है, जो सैमसंग का टैबलेट अनुभव तो चाहते हैं लेकिन ज्यादा महंगे फ्लैगशिप मॉडल पर खर्च नहीं करना चाहते.

भारत में कीमत और उपलब्धता

Samsung Galaxy Tab S10 Lite को भारत में चार वेरिएंट्स में उतारा गया है. इसका बेस वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत ₹30,999 रखी गई है. वहीं 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वाई-फाई मॉडल ₹40,999 में मिलेगा. अगर आप 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं तो इसके लिए 6GB+128GB वेरिएंट ₹35,999 और 8GB+256GB वेरिएंट ₹45,999 में उपलब्ध होगा. इसके अलावा, टैबलेट की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. यह टैबलेट सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकता है.

डिस्प्ले और डिज़ाइन

Galaxy Tab S10 Lite में 10.9-इंच का WUXGA+ TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेज़ॉल्यूशन 1320×2112 पिक्सल है. डिस्प्ले में सैमसंग की Vision Booster टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो आउटडोर और ब्राइट लाइट में भी बेहतर विज़ुअल एक्सपीरियंस देती है. इसका ब्राइटनेस स्तर 600 निट्स तक जाता है. डिज़ाइन के मामले में यह टैबलेट प्रीमियम फील देता है और हल्का होने के कारण आसानी से कैरी किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर

यह टैबलेट Samsung Exynos 1380 चिपसेट पर चलता है, जो मल्टीटास्किंग और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है. इससे पहले आने वाला Tab S10 MediaTek Dimensity 9300 Plus चिपसेट पर आधारित था, जबकि फ्लैगशिप Tab S11 सीरीज़ Dimensity 9400 Plus प्रोसेसर के साथ आती है. यानी Tab S10 Lite को सैमसंग ने परफॉर्मेंस और कीमत का अच्छा संतुलन बनाकर पेश किया है.

कैमरा और मल्टीमीडिया

फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस टैबलेट में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, जो कैज़ुअल फोटोज़ और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए पर्याप्त है. वहीं, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए अच्छा अनुभव देता है. हालांकि कैमरा परफॉर्मेंस फ्लैगशिप डिवाइसेज़ जितना एडवांस नहीं है, लेकिन टैबलेट के प्राइस रेंज को देखते हुए यह संतोषजनक है.

एस पेन और स्मार्ट फीचर्स

Samsung Galaxy Tab S10 Lite के साथ बॉक्स में ही S Pen दिया जा रहा है. इससे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूज़र्स आसानी से नोट्स ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं. इसके अलावा, इसमें गूगल का Circle to Search फीचर और सैमसंग की Intelligent Features भी मौजूद हैं, जो इसे फ्लैगशिप टैबलेट जैसा अनुभव देती हैं.

बैटरी और सॉफ्टवेयर अपडेट

टैबलेट में 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. एक बार चार्ज करने पर यह आसानी से पूरा दिन चल सकता है. लंबे समय तक इस्तेमाल के लिहाज़ से भी यह टैबलेट खास है, क्योंकि सैमसंग ने इसमें 7 साल तक OS अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है.

Tab S9 FE और Tab S11 से तुलना

अगर पिछले मॉडल की तुलना करें तो Tab S9 FE भारत में ₹35,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था. इसके मुकाबले, Tab S10 Lite न सिर्फ सस्ता है बल्कि कई एडवांस फीचर्स भी लेकर आया है. वहीं, फ्लैगशिप Tab S11 सीरीज़ की कीमत ₹85,999 से शुरू होती है और Tab S11 Ultra ₹1,10,999 तक जाता है. इसलिए, Tab S10 Lite उन यूज़र्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो सीमित बजट में सैमसंग टैबलेट चाहते हैं.