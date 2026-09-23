Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हुई लीक, कैसे होंगे फीचर्स और परफॉर्मेस, यहां जानें फोन की पूरी डिटेल

Samsung Galaxy S27 Ultra: जानी-मानी कंपनी सैमसंग अपने नए Galaxy S27 Ultra को लेकर काफी चर्चा में है. यूजर्स इस फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने की आधिकारिक तारीक का ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन, रिपोर्ट्स और टिप्स के मुताबिक यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 2027 की शुरुआत में मार्केट में लॉन्च हो सकता है. हालांकि, फोन को काफी किफायती और फीचर्स से भरपूर माना जा रहा है. हाल ही में Samsung Galaxy S27 Ultra का लीक सामने आया है, जिसमें फोन के डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है.

ऑनलाइन लीक्स के अनुसार फोन के डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर और कीमत को लेकर कई दावे किए गए हैं. कुछ लीक्‍स के मुताबिक, Samsung Galaxy S27 सीरीज में कंपनी दो बड़े अपग्रेड करने वाली है.

Samsung Galaxy S27 Ultra के फीचर्स

Samsung Galaxy S27 Ultra में आपको कई जबरदस्त फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं. लीक्स के मुताबिक इस फोन में 6.9 इंच Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिल सकता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और करीब 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दिया जा सकता है. इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस फोन में यूजर्स को Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro दिया जा सकता है. केवल यही नहीं बल्कि, इसमें आपको 5,700mAh बैटरी के साथ-साथ चार्जिंग के लिए 45W या 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है. हालांकि, यह फीचर्स पूरी तरह से कंफर्म नहीं हैं. लेकिन, लीक में ऐसा दावा किया जा रहा है.

कैसा होगा फोन का कैमरा?