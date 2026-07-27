जल्दी लॉन्च हो सकता है Samsung Galaxy S27, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगा बेहतरीन कैमरा, जानें फीचर्स में कितना किफायती

Samsung Galaxy S27 Ultra Specifications: सैमसंग की Galaxy S27 सीरीज अक्सर चर्चा में रहती है. इस सीरीज के अगले स्मार्टफोन के लॉन्च होने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यह डिवाइस Samsung Galaxy S27 और Samsung Galaxy S27 Plus दोनों स्मार्टफोन्स एक साथ आएंगे. हालांकि, अभी इन दोनों फोन्स को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन, इनके लीक्स के आधार पर काफी कुछ जाना जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सीरीज साल 2027 यानि अगले साल भारत में उतारी जा सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है.

माना जा रहा है कि इस फोन की बैटरी के साथ ही कैमरा भी काफी दमदार मिलेगा. हालांकि, सैमसंग ने S20 Ultra से लेकर पिछले साल लॉन्च होए S26 Ultra तक 5000mAh की बैटरी दी है. चलिए विस्तार से जानते हैं फोन की डिटेल के बारे में.

क्या होंगे Samsung Galaxy S27 Ultra के फीचर्स?

Samsung Galaxy S27 Ultra में आपको कई दमदार फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं. इस फोन में आपको 6.9 इंच की 144Hz डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro processor और Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro का फीचर भी मिलता है. इसके अलावा आपको इस फोन में 16GB RAM और 1TB की इंटरनल स्टोरेज भी दी जाती है. सैमसंग की इस सीरीज में आपको 5,500mAh और 6,000mAh की दमदार बैटरी भी मिल जाती है. फीचर्स के मामले में यह फोन काफी बेहतरीन हो सकता है.

कैमरा के मामले में कैसा है यह स्मार्टफोन?

Samsung Galaxy S27 Ultra में आपको 200MP कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा. इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस और टेलिफोटो ऑप्शन मिल जाता है. इसमें सेल्फी कैमरा के नाम पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा और एक बेहतरीन सेंसर भी दिया जाता है. अगर आप कैमरा को देखते हुए कोई फोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए यह सीरीज काफी बेहतरीन हो सकती है.