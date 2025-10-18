Samsung Galaxy S26 Ultra का नया डिजाइन लीक! देखें इसके कैमरा मॉड्यूल और कलर की पहली झलक

सैमसंग का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra जनवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है. यह Galaxy S25 Ultra का सक्सेसर (Successor) होगा. हाल ही में इसके CAD रेंडर्स (Computer-Aided Design Renders) लीक हुए थे, जिनसे इसके डिज़ाइन की झलक मिली थी. अब एक नई केस इमेज लीक हुई है, जिसमें फोन के ब्लैक कलर वेरिएंट की पहली झलक दिखाई गई है. इससे फोन के बैक डिजाइन और कैमरा मॉड्यूल के बारे में कई अहम बातें सामने आई हैं.

Galaxy S26 Ultra का डिजाइन: कैमरा और कलर की पहली झलक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर टिप्स्टर Tarun Vats ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें Galaxy S26 Ultra का एक केस रेंडर (Case Render) दिखाई दे रहा है. इस तस्वीर में फोन के पीछे चार रियर कैमरों (Quad Rear Camera) का सेटअप देखा जा सकता है.

तीन कैमरे एक पिल-शेप कैमरा आइलैंड (Pill-shaped Camera Island) के अंदर लगे हुए हैं, जबकि चौथा कैमरा थोड़ा अलग है. फोन का बैक ब्लैक कलर (Black Shade) में दिखाया गया है, जिसमें फ्लैट साइड्स (Flat Sides) और गोल कोने (Rounded Corners) हैं. यह डिजाइन पहले लीक हुए CAD रेंडर्स से काफी मिलता-जुलता है, जिससे साफ है कि Samsung अपने अगले फ्लैगशिप मॉडल के डिजाइन में बदलाव करने जा रहा है.

Galaxy S26 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन

लीक्स के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 Ultra में एक 6.9-इंच QHD+ CoE Dynamic AMOLED Display दी जाएगी. यह डिस्प्ले शानदार ब्राइटनेस और बेहतर कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ आएगी.

फोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया जा सकता है:

* 256GB,

* 512GB,

* और 1TB इंटरनल स्टोरेज.

प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जो इसे बेहद फास्ट और पावरफुल बनाएगा. बैटरी की बात करें तो फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिसमें 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा. यानी चार्जिंग टाइम काफी कम और बैटरी बैकअप लंबा होगा.

कैमरा सेक्शन होगा और भी दमदार

Samsung अपने कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और S26 Ultra में इसे एक नई ऊंचाई देने की तैयारी में है.

फोन में हो सकता है:

* 200MP का प्राइमरी कैमरा,

* 50MP का पेरिस्कोप लेंस (5x ऑप्टिकल ज़ूम),

* 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा,

* और 12MP का टेलीफोटो लेंस.

क्या अलग है Galaxy S25 Ultra से?

Galaxy S25 Ultra में जहां अलग-अलग कैमरा लेंस दिए गए थे, वहीं Galaxy S26 Ultra में यूनिफाइड कैमरा आइलैंड डिजाइन देखने को मिल सकता है. इसके अलावा नए मॉडल में प्रोसेसर, कैमरा, और चार्जिंग स्पीड — तीनों में बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे.