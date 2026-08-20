अगस्त में लॉन्च होगा Samsung Galaxy S26 FE, फीचर्स और डिजाइन हुआ लीक, जानें कीमत और कैमरा की डिटेल

Samsung Galaxy S26 FE: सैमसंग अपने दमदार स्मार्टफन्स के लिए जाना जाता है. पिछले कुछ समय से यूजर्स Samsung Galaxy S26 FE के लॉन्च होने की तारीख का इंतजार कर रहरे हैं. लोग इसके फीचर्स और लुक का पता लगाना चाहते थे, लेकिन कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन के फीचर को लेकर कोई डिटेल नहीं दी गई है. हाल ही में Samsung Galaxy S26 FE को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार लीक्स सामने आ रहे हैं.

इसी बीच Android Headlines ने Galaxy S26 FE की 26 नई मार्केटिंग इमेज शेयर की हैं. इस लीक में यूजर्स को कैमरा से लेकर बैटरी और फोन के डिजाइन तक का काफी अंदाजा लग सकता है. माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को अगस्त में लॉन्च किया जाएगा.

Samsung Galaxy S26 FE का डिजाइन लीक

सैमसंग की जो मार्केटिंग इमेज लीक हुई है उसके मुताबिक Samsung Galaxy S26 FE को फ्लैट डिस्प्ले में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें Corning Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा मिल सकती है. फोन की मोटाई करीब 7.4mm बताई गई है. Samsung Galaxy S26 FE को Blueberry, Graphite और Pistachio जैसे तीन कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है. भारत में S26 की कीमत 87000 के आसपास है इसलिए इस फोन को इससे नीचे की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है.

फीचर्स और कैमरा में कितना होगा दमदार