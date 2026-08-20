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अगस्त में लॉन्च होगा Samsung Galaxy S26 FE, फीचर्स और डिजाइन हुआ लीक, जानें कीमत और कैमरा की डिटेल

इसी बीच Android Headlines ने Galaxy S26 FE की 26 नई मार्केटिंग इमेज शेयर की हैं. इस लीक में यूजर्स को कैमरा से लेकर बैटरी और फोन के डिजाइन तक का काफी अंदाजा लग सकता है. माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को अगस्त में लॉन्च किया जाएगा.

By: Kunal Mishra | Published: August 20, 2026 7:03:34 PM IST

अगस्त में लॉन्च होगा Samsung Galaxy S26 FE, फीचर्स और डिजाइन हुआ लीक, जानें कीमत और कैमरा की डिटेल


Samsung Galaxy S26 FE: सैमसंग अपने दमदार स्मार्टफन्स के लिए जाना जाता है. पिछले कुछ समय से यूजर्स Samsung Galaxy S26 FE के लॉन्च होने की तारीख का इंतजार कर रहरे हैं. लोग इसके फीचर्स और लुक का पता लगाना चाहते थे, लेकिन कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन के फीचर को लेकर कोई डिटेल नहीं दी गई है. हाल ही में Samsung Galaxy S26 FE को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार लीक्स सामने आ रहे हैं.
इसी बीच Android Headlines ने Galaxy S26 FE की 26 नई मार्केटिंग इमेज शेयर की हैं. इस लीक में यूजर्स को कैमरा से लेकर बैटरी और फोन के डिजाइन तक का काफी अंदाजा लग सकता है. माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को अगस्त में लॉन्च किया जाएगा. 

Samsung Galaxy S26 FE का डिजाइन लीक 

सैमसंग की जो मार्केटिंग इमेज लीक हुई है उसके मुताबिक Samsung Galaxy S26 FE को फ्लैट डिस्प्ले में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें Corning Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा मिल सकती है. फोन की मोटाई करीब 7.4mm बताई गई है. Samsung Galaxy S26 FE को Blueberry, Graphite और Pistachio जैसे तीन कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है. भारत में S26 की कीमत 87000 के आसपास है इसलिए इस फोन को इससे नीचे की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. 

फीचर्स और कैमरा में कितना होगा दमदार

Samsung Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने के साथ ही Full-HD+ रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है. इसमें आपको Exynos 2500 चिपसेट मिलने के अलावा 4,900mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है. फोन की परफॉर्मेंस भी काफी दमदार मानी जा रही है. वहीं, बात करें अगर कैमरा की तो इस फोन में आपको वर्टिकल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 8MP टेलीफोटो दिया जा सकता है.

Tags: Samsung Galaxy S26 FE
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