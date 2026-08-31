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Samsung Galaxy S26 FE जल्द होगा लॉन्च, बेहतरीन कैमरा, डिस्प्ले के साथ मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स, जानें पूरी डिटेल

खास बात यह है कि यह Galaxy S26 लाइनअप का पहला फोन है जो One UI 9 के साथ लॉन्च हुआ है. हालांकि, Samsung ने फोन को स्लिम और हल्के डिजाइन में पेश किया है. जल्दी ही इस स्मार्टफोन की डिलीवरी की जा सकेगी. चलिए विस्तार से जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 31, 2026 3:10:34 PM IST

Samsung Galaxy S26 FE जल्द होगा लॉन्च, बेहतरीन कैमरा, डिस्प्ले के साथ मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स, जानें पूरी डिटेल


Samsung Galaxy S26 FE: Samsung ने अपने Galaxy S26 सीरीज का नया Fan Edition स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 FE आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. यह फोन अब लॉन्च हो चुका है, इस फोन में आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा प्रीमियम एक्सपीरिएंस भी देखने के लिए मिल जाएगा. माना जा रहा है कि इस फोन में बेहतरीन कैमरा के साथ ही साथ प्रोसेसर और एक बड़े साइज की बैटरी भी देखने के लिए मिल जाएगी.
खास बात यह है कि यह Galaxy S26 लाइनअप का पहला फोन है जो One UI 9 के साथ लॉन्च हुआ है. हालांकि, Samsung ने फोन को स्लिम और हल्के डिजाइन में पेश किया है. जल्दी ही इस स्मार्टफोन की डिलीवरी की जा सकेगी. चलिए विस्तार से जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में. 

Samsung Galaxy S26 FE के फीचर्स 

Samsung Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है.स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 2340×1080 पिक्सल होने के साथ ही साथ 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसमें आपको 1,900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है. Galaxy S26 FE और S25 FE काफी हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं. दोनों में Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन और एल्युमिनियम फ्रेम है, जो मजबूती की गारंटी देता है. Samsung Galaxy S26 FE में आपको 161.6×76.9×7.4mm का डिजाइन मिलने के साथ ही 193 ग्राम का वजन भी मिल जाता है. 

Samsung Galaxy S26 FE का कैमरा और परफॉर्मेंस 

Samsung Galaxy S26 FE में आपको ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलने के साथ ही इसमें OIS के साथ 50MP का मेन कैमरा, 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल जाता है. इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी दिया जाता है. टेलीफोटो सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है. वहीं, बात करें अगर फ्रंट या सेल्फी कैमरा की तो यबह आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है.

Tags: Samsung Galaxy S26 FE
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