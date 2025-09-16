iPhone 17 के बाद Samsung का धमाका! लॉन्च हुआ Galaxy S25 FE, सस्ते में खरीदने का गोल्डन चांस
सैमसंग ने अपना नया Galaxy S25 FE स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है. यह फोन Galaxy S25 सीरीज़ का हिस्सा है और इसमें कंपनी का लेटेस्ट One UI 8 ऑपरेटिंग सिस्टम और कई नए Galaxy AI फीचर्स दिए गए हैं. फोन में 4,900mAh की बैटरी, अपग्रेडेड वेपर चेंबर और मजबूत Armor Aluminum फ्रेम मौजूद है. भारत में इसकी बिक्री 29 सितंबर से Samsung.com, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन पोर्टल्स पर शुरू होगी.

By: Renu chouhan | Published: September 16, 2025 6:36:45 AM IST

सैमसंग ने अपना नया Galaxy S25 FE स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है. यह फोन Galaxy S25 सीरीज़ का हिस्सा है और इसमें कंपनी का लेटेस्ट One UI 8 ऑपरेटिंग सिस्टम और कई नए Galaxy AI फीचर्स दिए गए हैं. फोन में 4,900mAh की बैटरी, अपग्रेडेड वेपर चेंबर और मजबूत Armor Aluminum फ्रेम मौजूद है. भारत में इसकी बिक्री 29 सितंबर से Samsung.com, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन पोर्टल्स पर शुरू होगी.

कीमत और ऑफर्स
Galaxy S25 FE तीन वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है – 8GB + 128GB की कीमत ₹59,999, 8GB + 256GB की कीमत ₹65,999, और 8GB + 512GB की कीमत ₹77,999 रखी गई है. यह फोन तीन रंगों – Navy, Jetblack और White – में उपलब्ध होगा. सैमसंग ने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर भी पेश किया है. इस ऑफर के तहत ग्राहक 512GB वेरिएंट को 256GB मॉडल की कीमत पर, यानी ₹65,999 में खरीद सकते हैं. इसके अलावा बैंक ऑफर्स के जरिए ₹5,000 तक का कैशबैक भी मिलेगा.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
फोन में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. प्रोसेसिंग पावर के लिए इसमें Exynos 2400 प्रोसेसर और 8GB रैम मौजूद है. इंटरनल स्टोरेज 512GB तक दी गई है. यह फोन One UI 8 पर चलता है और कंपनी ने इसमें 7 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है.

कैमरा फीचर्स
फोटोग्राफी के लिए Galaxy S25 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP वाइड सेंसर, 12MP अल्ट्रावाइड लेंस और 8MP टेलीफोटो कैमरा शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.

बैटरी और डिजाइन
फोन को पावर देता है 4,900mAh बैटरी, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसका Armor Aluminum फ्रेम इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है और फोन को एक प्रीमियम लुक देता है.

एडवांस्ड AI फीचर्स
Samsung Galaxy S25 FE को खास बनाने वाली इसकी AI क्षमताएं हैं. इसमें दिया गया Generative Edit फीचर फोटो में बैकग्राउंड से गुजर रहे लोगों को पहचानकर उन्हें हटाने का सुझाव देता है. वहीं Portrait Studio यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड अवतार बनाने और नेचुरल फेस एक्सप्रेशन देने की सुविधा देता है. इसके अलावा Audio Eraser वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ जैसे हवा, भीड़ या म्यूजिक को अलग कर सिर्फ जरूरी आवाज़ को रखने में मदद करता है.

