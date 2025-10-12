Samsung के इस 5G स्मार्टफोन पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, कम बजट में मिलेंगे बेहतर फीचर्स
Samsung: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival सेल में Samsung Galaxy M06 5G स्मार्टफोन को आप 7125 रुपये में खरीद सकते हैं. इसमें 5000Mah की बड़ी बैटरी और 90 हर्ट्ज का डिस्पले पैनल जैसे कई फीचर्स मिलता है.

Samsung: अगर आपका बजट 7000 से 8000 के बीच है और आप कोई 5G स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो हम आपको बताने Samsung Galaxy M06 5G स्मार्टफोन के बारे में बनाते वाले हैं. यह स्मार्टफोन आप 7125 रुपये या इससे भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival सेल चल रही है. इस सेल में ये 5G स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन पर कई कैशबैक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहे हैं. तो चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

Samsung Galaxy M06 5G की कीमत

Samsung Galaxy M06 5G को आप Amazon Great Indian Festival सेल में खरीद सकते हैं. ये स्मार्टफोन तीन अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन 4जीबी रैम+64जीबी रोम, 4जीबी रैम+128जीबी रोम, 6जीबी रैम+128जीबी रोम में बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसमें पहले स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7499 रुपये है और इसे आप ICICI Amazon Credit कार्ड के जरिए 7125 रुपये में खरीद सकते हैं. 

इसके अलावा अगर आप इसका 4जीबी+128जीबी रोम वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो इसे आप 7600 रुपये और 6जीबी+128जीबी रोम स्टोरेज वाला वेरिएंट 8550 रुपये में खरीद सकते हैं. ये कीमत आपको ICICI Amazon Credit कार्ड के जरिए खरीदने पर मिलेगी.  इसके साथ ही इस स्मार्टफोन पर 7100 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, लेकिन इस ऑफर का पूरा लाभ पुराने एक्सचेंज होने वाले स्मार्टफोन की कंडीशन, कंपनी की पॉलिसी और ब्रैंड पर निर्भर करेगा.

Samsung Galaxy M06 5G के फीचर्स

Samsung Galaxy M06 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 SOC प बेस्ड है. बात करें इसके डिस्पले की तो इसमें 6.7-इंच HD+LCD का 90Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला पैनल दिया गया है.  Samsung Galaxy M06 5G में सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Android 15-बेस्ड One UI 7.0 पर काम करता है और इसके साथ कंपनी ने इस स्मार्टफोन में चार साल तक OS अपग्रेड्स देने की पुष्टि भी की है. 

यह स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो की 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. उसके साथ आता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है. वहीं सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है. कम बजट वाले लोगों के लिए Samsung Galaxy M06 5G स्मार्टफोन 50MP मेन कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

