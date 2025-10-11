Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत आधी! Flipkart की दिवाली सेल में पाएं ये धमाका ऑफर

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G अब फिर से काफी सस्ता हो गया है. यह Samsung का पावरफुल फ्लैगशिप फोन है जिसे शुरुआत में 2024 में लॉन्च किया गया था. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 200MP मुख्य कैमरा है और यह अब Flipkart की Big Bang Diwali Sale में आधी कीमत के करीब उपलब्ध है.

Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत और डिस्काउंट

फोन की लॉन्चिंग प्राइस Rs 1,29,999 थी. अब बेस प्राइस कट के बाद यह Rs 78,899 में उपलब्ध है. फोन के दो RAM वेरिएंट हैं — 12GB और 16GB, और स्टोरेज ऑप्शन 256GB, 512GB और 1TB में हैं. इसके अलावा SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त Rs 2,500 की छूट भी मिल रही है. इस तरह से फोन की प्रभावी कीमत Rs 75,575 हो जाती है. अगर आप अपने पुराने फोन का एक्सचेंज करते हैं तो अतिरिक्त Rs 20,000 का बोनस भी मिल सकता है. अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू लागू होने पर Galaxy S24 Ultra की कीमत सिर्फ Rs 56,000 तक गिर सकती है. लेकिन ध्यान दें कि एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी.

Samsung Galaxy S24 Ultra

फोन में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 3120 x 1440 पिक्सल है. इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी है जो गेमिंग और वीडियो देखने के अनुभव को स्मूद बनाता है. फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है और 16GB तक RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट करता है. इसके अलावा यह S-Pen को भी सपोर्ट करता है जो नोट्स और ड्राइंग के लिए यूज़फुल है.

फोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 200MP का मेन कैमरा है. इसके अलावा 50MP, 12MP और 10MP के तीन सपोर्टिंग सेंसर हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा है. फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह OneUI 6 पर चलता है जो Android 14 बेस्ड है.

क्यों है यह ऑफर खास

Flipkart Big Bang Diwali Sale में यह ऑफर उन लोगों के लिए खास है जो महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं लेकिन बजट कम है. एक्सचेंज बोनस और बैंक डिस्काउंट के साथ यह Samsung Galaxy S24 Ultra अब हर स्मार्टफोन यूज़र के लिए किफायती हो गया है.