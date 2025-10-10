दिवाली धमाका! ₹74,999 वाला Samsung Galaxy S24 अब सिर्फ ₹39,999 में – जानिए कहां और कैसे?

दिवाली 2025 करीब है और इस फेस्टिव सीज़न में Flipkart और Amazon जैसी ऑनलाइन कंपनियां शानदार डिस्काउंट्स के साथ ग्राहकों को खुश कर रही हैं। सबसे बड़ा ध्यान खींचने वाला ऑफर है – Samsung Galaxy S24 5G, जो अब Flipkart पर ₹39,999 की कीमत में उपलब्ध है, जबकि इसका असली प्राइस था ₹74,999। यानी लगभग 47% की छूट! अगर आप लंबे समय से प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह परफेक्ट मौका हो सकता है।

Flipkart पर Galaxy S24 5G पर 47% तक का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S24 5G (8GB RAM और 128GB स्टोरेज) अब ₹39,999 में मिल रहा है। इसके अलावा, अगर आप Flipkart Axis Bank Credit Card से खरीदते हैं, तो आपको ₹1,950 का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। इतना ही नहीं – Flipkart एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन पर ₹38,540 तक की छूट दे रहा है। इस तरह अगर आपका पुराना फोन अच्छी कंडीशन में है, तो Galaxy S24 लगभग आधी कीमत में आपका हो सकता है।

Samsung Galaxy S24 5G के शानदार फीचर्स

Samsung Galaxy S24 में 6.2-इंच FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Vision Booster तकनीक दी गई है। फोन का साइज है 70.6 x 147 x 7.6mm, और वजन मात्र 168 ग्राम, जिससे यह स्लिम और स्टाइलिश दिखता है। इसमें Exynos 2400 Deca-Core प्रोसेसर दिया गया है जो तेज़ परफॉर्मेंस देता है।

कैमरा सेटअप-

50MP Wide Camera (OIS के साथ)

12MP Ultra-Wide Camera

10MP Telephoto Camera (3x Optical Zoom)

सेल्फी और वीडियोग्राफी के लिए यह फोन एकदम बेहतरीन विकल्प है।

बैटरी और चार्जिंग-

इसमें 4000mAh बैटरी है जो सिर्फ 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाती है (25W एडेप्टर से)। साथ ही, इसमें Fast Wireless Charging 2.0 और Wireless PowerShare जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। फोन Android 14 (One UI 6.1) पर चलता है और IP68 वाटर-रेसिस्टेंट है – यानी पानी और धूल से सुरक्षित।

Galaxy S24 5G खरीदने के 3 बड़े कारण:-

1. AI-Powered फीचर्स

इस फोन में Samsung की नई Galaxy AI Suite दी गई है जिसमें “Circle to Search”, “Live Translate”, “Photo Assist”, और “Writing Assist” जैसे फीचर्स हैं। ये टूल्स ऑन-डिवाइस AI पर चलते हैं, जिससे डेटा सिक्योर रहता है और स्पीड भी बेहतर मिलती है। चाहे आपको फोटो एडिट करनी हो या भाषा ट्रांसलेट करनी हो — ये फोन सब कुछ आसान बना देता है।

2. कॉम्पैक्ट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस

168 ग्राम वजन और 7.6mm मोटाई के साथ Galaxy S24 बहुत हल्का और हैंडी फोन है। लेकिन इसके छोटे साइज के बावजूद इसमें कोई कमी नहीं — Exynos 2400 प्रोसेसर और AMOLED डिस्प्ले इसे सुपर स्मूथ बनाते हैं। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या मल्टी-टास्किंग — हर चीज में यह फोन शानदार प्रदर्शन देता है।

3. लंबी सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट

Samsung ने Galaxy S24 सीरीज़ के लिए 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है। इससे यह फोन लंबे समय तक अपडेटेड और सुरक्षित रहेगा।