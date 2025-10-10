Samsung Galaxy M17 5G: नया बजट 5G स्मार्टफोन 10 अक्टूबर को लॉन्च

Samsung भारत में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन Galaxy M17 5G लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह फोन 10 अक्टूबर 2025 को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। यह फोन इस साल मार्च में आए Galaxy M16 5G का अपग्रेडेड वर्जन होगा।

Galaxy M17 5G को लेकर Amazon पर एक स्पेशल माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी गई है, जिसमें इसके डिजाइन और फीचर्स की झलक मिलती है।

लॉन्च और उपलब्धता

Samsung ने बताया है कि Galaxy M17 5G की लॉन्चिंग 10 अक्टूबर को होगी, और इसके बाद यह फोन Amazon इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इस बार डिजाइन और डिस्प्ले दोनों में बड़ा अपग्रेड देने की बात कही है।

कीमत और वेरिएंट

रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung Galaxy M17 5G की कीमत ₹15,000 से कम रखी जा सकती है। यह इसे भारत के बजट 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनाता है। इसके पहले वाला मॉडल Galaxy M16 5G, ₹11,499 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था (4GB RAM + 128GB स्टोरेज)। नया M17 मॉडल भी 4GB और 6GB RAM वेरिएंट्स में आने की उम्मीद है।

डिजाइन और डिस्प्ले

Galaxy M17 5G में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो Corning Gorilla Glass Victus से प्रोटेक्टेड होगा। फोन का डिजाइन बेहद स्लिम (7.5mm) बताया गया है, और यह दो शानदार कलर ऑप्शंस में मिलेगा – Moonlight Silver और Sapphire Black.

कैमरा मॉड्यूल में Samsung ने वही वर्टिकल पिल-शेप्ड डिजाइन रखा है, जो Galaxy M16 में था। फोन को IP54 रेटिंग भी दी गई है, यानी यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रहेगा।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

Galaxy M17 5G में कंपनी का अपना Exynos 1330 चिपसेट (5nm) दिया जाएगा, जो Galaxy A17 और F17 में भी इस्तेमाल हुआ है। इसमें 6GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। फोन Android 15 आधारित One UI 7 पर चलेगा, जिसमें AI-आधारित फीचर्स जैसे Google Circle to Search भी शामिल होंगे।

कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy M17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा-

50MP का प्राइमरी कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ)

5MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

2MP मैक्रो सेंसर

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो AI-बेस्ड फोटोग्राफी टूल्स के साथ आएगा।

बैटरी और चार्जिंग

हालांकि कंपनी ने बैटरी डिटेल्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन लीक्स के मुताबिक इसमें 5000mAh की बैटरी दी जाएगी। साथ ही 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन तेजी से चार्ज हो जाएगा।

क्या उम्मीद करें Galaxy M17 5G से?

दमदार परफॉर्मेंस के साथ सस्ता 5G स्मार्टफोन

स्टाइलिश और हल्का डिजाइन

शानदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ

अगर आप एक कम बजट में प्रीमियम फील वाला 5G फोन लेना चाहते हैं, तो Samsung Galaxy M17 5G आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।