Samsung Galaxy M15 Prime Edition vs Vivo V70 Elite: फीचर्स से कैमरा तक कौन कितना किफायती? क्या रहेगा बेस्ट

Samsung Galaxy M15 Prime Edition vs Vivo V70 Elite: स्मार्टफोन बाजार आज के समय में इतना बढ़ गया है कि अब स्मार्टफोन्स का विस्तार हो चुका है. यूजर्स के लिए बाजार में अब एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं. फोन लेने से पहले आपको कैमरा, परफॉर्मेंस और फीचर्स को देखते हुए लेना चाहिए. बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में आकर गलत फोन भी चुन लेते हैं, जो वास्तव में उनके लिए इतना किफायती नहीं होता है. यह दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी प्रीमियम और किफायती माने जाते हैं.

अगर आप किसी नए स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Samsung Galaxy M15 Prime Edition vs Vivo V70 Elite में से कोई एक फोन ले सकते हैं. दोनों फोन्स सेगमेंट के बेस्ट माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स में आपको कौन से अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

फीचर्स में कौन ज्यादा आगे?

फीचर्स की तुलना की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतरीन माने जाते हैं. Samsung Galaxy M15 Prime Edition में आपको MediaTek Dimensity 6100+ SoC के अलावा 6.74 इंच की 90Hz डिस्प्ले मिलती है. इस फोन में आपको 5000mAh दमदार बैटरी के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग भी मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Vivo V70 Elite में आपको 6.59 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है. इसके साथ ही Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Octa-Core और 12GB RAM और 512GB ROM की स्टोरेज भी मिलती है.

किसका कैमरा ज्यादा सही?

कैमरा की बात करें तो Samsung Galaxy M15 Prime Edition में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है. इस फोन में 108 MP का मेन कैमरा मिलने के साथ ही इसमें आफको 13 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर Vivo V70 Elite में आपको 50MP ZEISS का मेन कैमरा मिलने के अलावा 50MP टेलीफोटी लेंस भी मिलता है. इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है.