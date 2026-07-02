लॉन्च से पहले Samsung Galaxy Glasses का बड़ा लीक! AI फीचर्स, Find My Glasses और पेयरिंग प्रोसेस का खुलासा

Samsung Galaxy Glasses: सैमसंग के आने वाले गैलेक्सी ग्लासेस को लेकर कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि इनके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है लेकिन अब उस साथी ऐप के बारे में जानकारी ऑनलाइन सामने आई है जो इस डिवाइस को मैनेज करेगा.

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिसने ऐप को इंस्टॉल किया और सेटअप प्रोसेस पूरा किया. रिपोर्ट के मुताबिक यह ऐप यूजर्स को बताता है कि ग्लासेस को पेयरिंग मोड में कैसे डालें और उन्हें फोन से कैसे कनेक्ट करें. इसके अलावा यह सेटिंग्स को मैनेज करने, सॉफ़्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने और फीचर्स को चालू या बंद करने के लिए एक सेंट्रल हब के तौर पर काम करेगा.

गैलेक्सी ग्लासेस के बारे में ऐप से क्या पता चलता है

शेयर की गई एक फोटो में ऐप की मुख्य स्क्रीन दिख रही है जिसमें पेयर किए गए ग्लासेस और बैटरी लेवल इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं. यूजर्स के पास ग्लासेस से खींची गई फोटो और वीडियो को अपने फोन में ऑटोमैटिक रूप से इम्पोर्ट करने का विकल्प भी होगा.

अन्य मेनू विकल्पों में AI असिस्टेंट, नोटिफिकेशन को पढ़कर सुनाने वाला फीचर (जिससे यूजर्स फोन देखे बिना आने वाले अलर्ट सुन सकेंगे), एडवांस्ड फीचर, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स और ‘Find my glasses’ शामिल हैं. ‘Find my glasses’ फीचर ‘Find My Device’ की तरह ही काम करता है और ग्लासेस खो जाने पर यूज़र्स को उन्हें खोजने में मदद करता है. हालांकि ऐप में और भी सेटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन अभी उपलब्ध जानकारी सीमित है क्योंकि पेयरिंग के लिए जरूरी असली ग्लासेस अभी उपलब्ध नहीं हैं.

सॉफ्टवेयर की बात करें तो, ये चश्मे One UI XR पर चलते हैं जो वही प्लेटफ़ॉर्म है जिसका इस्तेमाल सैमसंग के Galaxy XR हेडसेट में किया गया है. यह प्लेटफ़ॉर्म Android XR पर बना है जिसे सैमसंग, गूगल और क्वालकॉम के सहयोग से विकसित किया गया था.

Galaxy Watch और Galaxy Ring के साथ इंटीग्रेशन

रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि Samsung, Galaxy Glasses को अपने बड़े वियरेबल इकोसिस्टम में शामिल करने की योजना बना रहा है। Galaxy Watches के लिए एक खास “Galaxy Glasses Controller” ऐप बनाया जा रहा है, जिससे यूज़र्स अपनी कलाई से ही सीधे चश्मे को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा, संकेत हैं कि Galaxy Ring भी इसमें शामिल हो सकता है; ऐप में मौजूद कोड स्ट्रिंग्स से पता चलता है कि एक रिसीवर कंपोनेंट के जरिए चश्मे के लिए जेस्चर कंट्रोल चालू किए जा सकते हैं।