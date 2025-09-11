Home > टेक - ऑटो > Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स

Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स

Samsung ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Galaxy F17 5G लॉन्च कर दिया है. यह Galaxy F16 का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें दमदार प्रोसेसर, पावरफुल कैमरा और Galaxy AI जैसे लेटेस्ट फीचर्स जोड़े हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Published By: Renu chouhan
Published: September 11, 2025 15:04:02 IST

Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स

Samsung ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Galaxy F17 5G लॉन्च कर दिया है. यह Galaxy F16 का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें दमदार प्रोसेसर, पावरफुल कैमरा और Galaxy AI जैसे लेटेस्ट फीचर्स जोड़े हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

दमदार डिस्प्ले और डिजाइन
Samsung Galaxy F17 5G में 6.7-इंच FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसका लुक बेहद स्टाइलिश है और यह सिर्फ 7.5mm स्लिम बॉडी के साथ आता है.

परफॉर्मेंस और स्टोरेज
फोन में Samsung का इन-हाउस Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रोSD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 5,000mAh बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कैमरा और AI फीचर्स
Galaxy F17 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ दिया गया है. इसके अलावा 5MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP मैक्रो कैमरा भी है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP कैमरा दिया गया है.

फोन के AI फीचर्स में Circle to Search with Google, Gemini Live जैसे कई स्मार्ट ऑप्शन मिलते हैं. यह स्मार्टफोन Android 15 और One UI 7.0 पर चलता है और कंपनी ने इसमें 6 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

कीमत और उपलब्धता
भारत में Galaxy F17 5G की शुरुआती कीमत ₹13,999 रखी गई है. यह दो कलर ऑप्शंस – Violet Pop और Neo Black में उपलब्ध होगा. इसे आप Samsung.com, Flipkart और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं.

Tags: Galaxy AIGalaxy F16Galaxy F17 5Gsamsung
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स
Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स
Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स
Smartphone Under 15k: Samsung लाया तगड़ी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, कैमरा भी एकदम झक्कास; जानिए फीचर्स