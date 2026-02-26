Samsung Galaxy A36 5G या OnePlus 15 कौन सा फोन है ज्यादा खास, जानें दोनों में अंतर?

Samsung Galaxy A36 5G vs OnePlus 15: साल 2026 की लीक और स्पेसिफिकेशन के अनुसार, OnePlus 15 अपने जबरदस्त प्रोसेसर, तेज स्पीड और एडवांस फीचर्स के कारण प्रीमियम फ्लैगशिप फोन के रूप में सामने आता है. ये उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें उच्च प्रदर्शन, गेमिंग और टॉप-क्लास कैमरा चाहिए. वहीं, Samsung Galaxy A36 5G मिड-रेंज सेगमेंट में संतुलित और भरोसेमंद ऑप्शन है. ये लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट, टिकाऊपन और उचित कीमत पर बेहतर वैल्यू प्रदान करता है.

परफॉरमेंस और स्पीड

OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज है. ये गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल तैयार है. वहीं, Samsung Galaxy A36 5G में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर है. ये रोजमर्रा के कामों और हल्के गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन हाई-एंड प्रदर्शन में OnePlus 15 के सामने फीका पड़ जाता है.

बैटरी और चार्जिंग

OnePlus 15 की बैटरी क्षमता 7,300 mAh है और इसमें Silicon NanoStack तकनीक के साथ 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है. इसके मुकाबले, Samsung Galaxy A36 5G में 5,000 mAh की बैटरी है और केवल 45W वायर्ड चार्जिंग मिलती है. इसमें वायरलेस चार्जिंग की सुविधा नहीं है.

डिस्प्ले और डिजाइन

OnePlus 15 का डिस्प्ले 165Hz LTPO 1.5K AMOLED है, जिसमें अल्ट्रा-स्लिम 1.15mm बेजल्स और 360Hz टच रिस्पॉन्स है. ये स्क्रीन एक्सपीरिएंस को बेहद स्मूद और रेस्पॉन्सिव बनाता है. Samsung Galaxy A36 5G में 6.7 इंच का 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले है, जो 1,200 निट्स ब्राइटनेस और Gorilla Glass Victus+ बॉडी के साथ आता है. ये IP67 रेटिंग के कारण पानी और धूल से सेफ है.

कैमरा सिस्टम

OnePlus 15 में ट्रिपल 50MP कैमरा सिस्टम है (वाइड, अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो), जिसमें 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम और 4K 120FPS वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है. Samsung Galaxy A36 5G में 50MP मेन कैमरा (OIS के साथ), 8MP अल्ट्रा-वाइड और 5MP मैक्रो कैमरा है, और 12MP का फ्रंट कैमरा है. Galaxy A36 5G संतुलित और भरोसेमंद फोटोग्राफी पर ध्यान देता है, लेकिन हाई-एंड जूम और वीडियो रिकॉर्डिंग में OnePlus 15 से पीछे है.

मूल्य और टिकाऊपन

Samsung Galaxy A36 5G की सबसे बड़ी ताकत इसका लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है. ये 6 साल OS अपडेट और 6 साल सिक्योरिटी अपडेट के साथ आता है. इसकी कीमत लगभग ₹30,000–₹35,000 है. OnePlus 15 प्रीमियम फ्लैगशिप है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है. ये हाई-एंड स्पेसिफिकेशन प्रदान करता है, लेकिन कीमत और लॉन्ग-टर्म वैल्यू के मामले में Galaxy A36 5G बेहतर है.