सिर्फ ₹15,000 में आया Samsung का नया Galaxy A17 4G; बैटरी और कैमरा देख हैरान रह जाएंगे

By: Renu chouhan | Published: September 21, 2025 12:52:16 PM IST

सैमसंग ने अपने बजट स्मार्टफोन लाइनअप को और मज़बूत करते हुए Samsung Galaxy A17 4G को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. यह फोन खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो कम बजट में बेहतरीन फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहते हैं. इसमें आपको बड़ी 5000mAh बैटरी, ट्रिपल कैमरा सेटअप और आकर्षक डिज़ाइन देखने को मिलता है. कंपनी का मकसद है कि कम कीमत पर भी लोगों को सैमसंग का भरोसेमंद अनुभव मिले.

कीमत और उपलब्धता
Samsung Galaxy A17 4G को 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत KSH 22,400 (लगभग ₹15,000) रखी गई है. वहीं, इसका 5G वेरिएंट भारत में पहले से उपलब्ध है जिसकी शुरुआती कीमत ₹18,999 है और यह 6GB व 8GB RAM वेरिएंट में आता है.

डिस्प्ले और डिज़ाइन
फोन में 6.7-इंच FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1080 x 2340 पिक्सल है. यह 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और विजुअल्स और भी स्मूद हो जाते हैं. डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass V से प्रोटेक्ट किया गया है. डिज़ाइन की बात करें तो यह फोन बिल्कुल Galaxy A17 5G जैसा मॉडर्न लुक देता है.

परफॉर्मेंस और स्टोरेज
Galaxy A17 4G को MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से पावर किया गया है. इसमें 4GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. खास बात यह है कि आप माइक्रोSD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें फोटो, वीडियो और ऐप्स के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए.

कैमरा फीचर्स
फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें शामिल हैं:

50MP प्राइमरी कैमरा
5MP अल्ट्रा-वाइड लेंस
2MP मैक्रो सेंसर

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए काफी अच्छा है.

बैटरी और सॉफ्टवेयर
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 5000mAh बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यानी फोन लंबी बैकअप देगा और जल्दी चार्ज भी होगा. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह OneUI 7 (Android 15) पर चलता है, जिससे आपको नया और स्मूद यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi, Bluetooth और 4G सपोर्ट मौजूद है.

