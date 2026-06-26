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Tata Harrier खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी महीने की कमाई? समझें डाउन पेमेंट से लेकर EMI का पूरा गणित

अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि Tata Harrier को लेने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए या कितनी कमाई वाले लोग इस कार को ले सकते हैं. आज हम इस लेख में इन सभी बातों और सवालों के जवाब जानेंगे.

By: Kunal Mishra | Published: June 26, 2026 2:22:43 PM IST

Tata Harrier खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी महीने की कमाई? समझें डाउन पेमेंट से लेकर EMI का पूरा गणित


Salary for Tata Harrier: भारतीय बाजार में SUV की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इस सेगमेंट में कार लेना आज भी कई नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मुश्किल है. इसके लिए आपकी सैलरी थोड़ी अच्छी और ज्यादा होनी चाहिए अक्सर लोग अपने दिमाग में यही सारी बातें फिट कर लेते हैं. जबकि, वास्तव में ऐसा नहीं है. आप सैलरी वाले होकर भी एसयूवी कारें ले सकते हैं. हालांकि, कार लेने से पहले आपको उसके EMI और डाउनपेमेंट का कैलकुलेशन समझ लेना चाहिए. SUV सेगमेंट में Tata Harrier का अलग ही दबदबा और क्रेज देखने को मिलता है. यही कारण है कि युवाओं में यह कार काफी लोकप्रिय है.

अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि Tata Harrier को लेने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए या कितनी कमाई वाले लोग इस कार को ले सकते हैं. आज हम इस लेख में इन सभी बातों और सवालों के जवाब जानेंगे. 

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कितनी है Tata Harrier की कीमत?

अगर आप Tata Harrier कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले आपको इसकी कीमत का अंदाजा लगा लेना चाहिए फिर अपनी सैलरी या कमाई से उसे जोड़कर देखना चाहिए. Tata Harrier की एक्स-शोरूम कीमत अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से है. ऑन-रोड कीमत शहर, टैक्स और इंश्योरेंस के आधार पर अलग हो सकती है. लेकिन, बात करें अगर इसके सबसे निचले मॉडल यानि बेस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत की तो यह लगभग 16 लाख रुपये है. वहीं, इसके मिड वेरिएंट के लिए करीब 19 से 20 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है. 

टॉप वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत कई शहरों में 25 लाख रुपये से ज्यादा तक पहुंच सकती है. अब बात करें इस कार को खरीदने के लिए सैलरी की तो आपकी सैलरी या कमाई कम से कम 1 लाख रुपये से 1.20 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए, जिसके बाद आप इस कार को आसानी से ले सकते हैं. 

कैसे और कितनी करनी होगी डाउनपेमेंट?

ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप Harrier का बेस मॉडल खरीदते हैं तो इसकी कीमत 16 लाख रुपये हैं. इस कार को लेने के लि आपको कम से कम 3 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी चाहिए ताकि लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा न हो. अब आपके लोन का अमाउंट कुल 13 लाख रुपये है और आपको लगभग 9 फीसदी प्रति साल के हिसाब से ब्याज देना होगा. अगर आप अपना लोन 5 सालों के लिए कराते हैं तो आपको हर महीने लगभग 27,000 से ₹30,000 के बीच में ईएमआई भरनी होगी.

Tags: Tata Harrier
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