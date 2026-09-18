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iPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानें डाउनपेमेंट और EMI का पूरा हिसाब

लेकिन, इस फोन को लेने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कितनी सैलरी वाले लोग इस फोन को ले सकते हैं. iPhone 18 Pro Max को लेने के लिए आपको कितनी डाउनपेमेंट देनी होगी और हर महीने कितनी EMI जाएगी. चलिए जानते हैं इसका पूरा हिसाब.

By: Kunal Mishra | Published: September 18, 2026 5:08:01 PM IST

iPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानें डाउनपेमेंट और EMI का पूरा हिसाब


iPhone 18 Pro Max salary: ऐप्पल ने अपना फोल्डेबल आईफोन 12 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. आज यानी 18 सितंबर 2026 से कंपनी ने इस फोन की आधिकारिक सेल शुरु कर दी है. इस फोन को लेने के लिए जगह-जगह पर लंबी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं. लोग रात से ही ऐप्पल स्टोर के सामने जाकर बैठे थे, जिसके बाद सुबह स्टोर खुला तो ग्राहकों ने जमकर आईफोन खरीदे. अगर आप भी iPhone 18 Pro Max लेना चाहते हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें.
लेकिन, इस फोन को लेने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कितनी सैलरी वाले लोग इस फोन को ले सकते हैं. iPhone 18 Pro Max को लेने के लिए आपको कितनी डाउनपेमेंट देनी होगी और हर महीने कितनी EMI जाएगी. चलिए जानते हैं इसका पूरा हिसाब. 

iPhone 18 Pro Max कितनी होनी चाहिए सैलरी? 

iPhone 18 Pro Max लेने के लिए आपको सबसे पहले तो फोन की कीमत और अपनी सैलरी को मिलाना होगा. अगर आपकी सैलरी फोन की कीमत से मैच करती है तो ऐसे में आप यह फोन लेने का प्लान कर सकते हैं. सबसे पहले यह देखें कि मार्केट में iPhone 18 Pro Max कितने में मिल रहा है. iPhone 18 Pro Max आपको 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिल सकता है. बात करें अगर 256GB मॉडल की तो यह आपको 1,79,900 रुपये की कीमत पर मिलेगा. वहीं, iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है. 

हर महीने कितनी देनी होगी EMI? 

अगर बात की जाए सैलरी की तो iPhone 18 Pro Max 256GB को लेने के लिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपये महीने के आस-पास होनी चाहिए. अगर आप इस फोन को लेते हैं और 64 हजार रुपये की डाउनपेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको एक लाख रुपये पर ईएमआई देनी होगी. अगर आप एक लाख रुपये की ईएमआई बनवाते हैं तो ऐसे में आपको हर महीने 9 हजार रुपये चुकाने होंगे. इसपर बैंक का ब्याज भी लगाया जाएगा, जिसे लेकर 9 से 10 हजार रुपये के बीच में आपकी ईएमआई बनेगी. हालांकि, आजकल कई बैंक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कम ब्याज पर ईएमआई उपलब्ध कराती हैं.

Tags: iphone 18 pro max
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