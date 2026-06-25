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शहर की सड़कों से हाईवे तक, Hunter 350 vs XSR 155 में से किसमें मिलेगा बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस? फीचर्स में कौन आगे

इन दोनों ही बाइकोंं में आपको बेहतर राइडिंग कंफर्ट मिलने के साथ-साथ अच्छा और आकर्षक लुक भी मिल जाता है. वहीं, पावर और परफॉर्मेंस में भी यह दोनों ही बाइकें काफी जबरदस्त मानी जाती हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: June 25, 2026 12:53:40 PM IST

शहर की सड़कों से हाईवे तक, Hunter 350 vs XSR 155 में से किसमें मिलेगा बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस? फीचर्स में कौन आगे


Royal Enfield Hunter 350 vs Yamaha XSR 155: रेट्रो रोडस्टर बाइक्स का क्रेज भारतीय बाजार में लगातार बढ़ रहा है. यही कारण है कि इन बाइकों की सेल में भी इजाफा देखा गया है. अगर आप शहरों के ट्रैफिक वाले रास्तों से हाइवे की खुली सड़कों तक का सफर आसानी से तय करना चाहते हैं तो ऐसे में Royal Enfield Hunter 350 vs Yamaha XSR 15 में से किसी भी बाइक को ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें काफी जबरदस्त हैं, जो भारतीय बाजार में कई दमदार और महंगी बाइकों के साथ भी मुकाबला करती हैं.

इन दोनों ही बाइकोंं में आपको बेहतर राइडिंग कंफर्ट मिलने के साथ-साथ अच्छा और आकर्षक लुक भी मिल जाता है. वहीं, पावर और परफॉर्मेंस में भी यह दोनों ही बाइकें काफी जबरदस्त मानी जाती हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती? 

Royal Enfield Hunter 350 में आपको सिंगल-चैनल ABS और 54W की हलोजन हेडलाइट और डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है. इस बाइक में स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ-साथ रोटरी स्विचगियर और 17-इंच एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको Yamaha XSR 155 मेंडेल्‍टा बॉक्‍स फ्रेम के साथ ही डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर और एलईडी हेडलाइट मिल जाता है. इसके अलावा बाइक में आपको USD फ्रंट फोर्क्स और लिंक्ड टाइप मोनोक्रॉस रियर सस्पेंशन मिलने के साथ ही बेहतरीन लुक्स भी मिल जाते हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे? 

Royal Enfield Hunter 350 में आपको 349cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 20hp पावर देने के साथ ही साथ 27Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें आपको 5 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिश मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Yamaha XSR 155 में आपको 155 सीसी के इंजन में मिलती है, जो 137 किलोग्राम के वजन के साथ आती है और 0 से100 kph की स्पीड केवल 11.66 सेकेंड में तय करने की क्षमता रखती है. इसमें आपको 130 प्रति किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है. 

Tags: Royal Enfield Hunter 350
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