क्रूजर बाइक खरीदने का सोच रहे? Hunter 350 और TVS Ronin में जानें कौन है बेहतर

Royal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin: अगर आप Royal Enfield Hunter 350 या TVS Ronin में से कोई बाइक खरीदने का सोच रहे है और कन्फ्यूज हैं कि कौन सी चुनें, तो यह खबर आपके लिए हो सकती है. Hunter 350 उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो क्लासिक स्टाइलिंग और स्टेबल राइड पसंद करते है. जबकि Ronin अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हल्के वजन के कारण युवा पीढ़ी में ज़्यादा पॉपुलर है. आइए दोनों बाइक्स पर विस्तार से नजर डालते है.

कीमत में अंतर?

Royal Enfield Hunter 350 के रेट्रो वेरिएंट की कीमत 1.37 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. जबकि इसके टॉप-ऑफ-द-लाइन मेट्रो रिबेल ट्रिम की कीमत लगभग 1.67 लाख तक जाती है. यह एक कॉम्पैक्ट और शहर के लिए फ्रेंडली बाइक है. दूसरी ओर TVS Ronin की कीमत 1.25 लाख से शुरू होती है, और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1.59 लाख है. तो कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उनका राइडिंग अनुभव और परफॉर्मेंस काफी अलग है.

परफॉर्मेंस और इंजन! कौन बेहतर है?

Royal Enfield Hunter 350 कंपनी के पॉपुलर J-सीरीज 349cc इंजन से पावर्ड है. जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और अपनी स्मूथ और टॉर्की राइड के लिए जाना जाता है. जो इसे लंबी यात्राओं और आरामदायक क्रूज़िंग के लिए आइडियल बनाता है. बाइक का वजन लगभग 181 kg है, जो इसे थोड़ा भारी बनाता है.

हालांकि TVS Ronin में 225.9cc ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 20 bhp की पावर और 19.93 Nm का टॉर्क देता है. दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड लगभग 120 km/h है. जहां Hunter 350 राइडिंग कम्फर्ट में बेहतर है, वहीं Ronin शहर में परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी आगे है.

किसमें ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स?

Royal Enfield Hunter 350 अपने क्लासिक डिज़ाइन के लिए जानी जाती है. फीचर्स के मामले में Royal Enfield Hunter 350 में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपर नेविगेशन (कुछ वेरिएंट में), डुअल-चैनल ABS, एक USB पोर्ट और LED टेललाइट्स जैसे ज़रूरी फीचर्स मिलते है. दूसरी ओर TVS Ronin पूरी तरह से टेक्नोलॉजी-फोकस्ड बाइक है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और राइडिंग मोड्स (अर्बन और रेन) मिलते है.

आपके लिए कौन सी बाइक सही?

अगर आपको क्लासिक लुक वाली एक मजबूत बाइक चाहिए जो लंबी राइड्स पर ज़्यादा आराम दे, तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है. हालांकि अगर आप शहर में आने-जाने के लिए टेक्नोलॉजी से भरपूर, हल्की और चलाने में आसान बाइक पसंद करते हैं, तो TVS रोनिन एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है.