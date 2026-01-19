Royal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin: आपकी अगली क्रूजर बाइक कौन सी? जानिए फुल तुलना-पावर, प्राइस, फीचर्स और परफॉर्मेंस

Royal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin: रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और TVS रोनिन उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो एक ऐसी 350cc बाइक चाहते है जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल हो और दिखने में भी सबसे अलग हो. हालांकि दोनों कीमत और इंजन कैपेसिटी के मामले में एक जैसी है. लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है. हंटर 350 एक क्लासिक रोडस्टर लुक और आरामदायक राइडिंग अनुभव देती है. जबकि रोनिन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ स्क्रैम्बलर जैसा डिज़ाइन है. यहां हमने दोनों बाइक्स की साफ तुलना दी है ताकि आपको यह तय करने में मदद मिल सके कि कौन सी 350cc बाइक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है.

Royal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin: इंजन और परफॉर्मेंस

हंटर 350 में 349cc एयर-ऑयल कूल्ड इंजन है जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क देता है. इसकी ट्यूनिंग यह पक्का करती है कि कम स्पीड पर भी यह स्मूथ चले, जिससे यह लंबी, आरामदायक राइड के लिए आइडियल है.

दूसरी ओर TVS रोनिन में 225.9cc ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 20.12 bhp की पावर और 19.93 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. हालांकि पावर के मामले में दोनों लगभग बराबर है, लेकिन हंटर बेहतर टॉर्क और आरामदायक क्रूज़िंग पर फोकस करती है. जबकि रोनिन शहर में चलाने के लिए हल्की और ज़्यादा एजाइल महसूस होती है.

Royal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin: फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स के मामले में TVS रोनिन साफ ​​तौर पर आगे है. इसमें राइड मोड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्ट, एडजस्टेबल लीवर और कुछ वेरिएंट में डुअल-चैनल ABS मिलता है. हालांकि हंटर 350 में टेक्नोलॉजी थोड़ी सिंपल है. इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेसिक ट्रिप डिटेल्स और ट्रिपर सिस्टम के जरिए ऑप्शनल नेविगेशन मिलता है.

Royal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin: राइड, हैंडलिंग और कम्फर्ट

हंटर 350 की बॉडी भारी है और सीट की ऊंचाई कम है. जिससे बाइक हाईवे पर ज़्यादा स्टेबल और जमीन से जुड़ी हुई महसूस होती है. कंपनी के अनुसार इसका सस्पेंशन खराब सड़कों पर आराम देने के लिए ट्यून किया गया है. रोनिन हल्की होने के कारण ट्रैफिक में ज़्यादा एजाइल महसूस होती है, और इसकी राइडिंग पोज़िशन थोड़ी ऊंची है. दोनों बाइक्स खराब सड़कों पर अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनका राइडिंग फील अलग है.

Royal Enfield Hunter 350 vs TVS Ronin: कीमत

कीमत की बात करें तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट के हिसाब से लगभग ₹1.38 लाख से ₹1.67 लाख तक है. TVS रोनिन थोड़ी ज़्यादा किफायती है, जिसकी कीमतें लगभग ₹1.26 लाख से शुरू होकर ₹1.60 लाख तक जाती है. यहां बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम है.