Royal Enfield Himalayan vs TVS Apache RTX 300 : जानिए कौन सी बाइक है असली एडवेंचर की शहजादी और क्यों?

Royal Enfield Himalayan vs TVS Apache RTX 300 : Royal Enfield Himalayan ने भारत में ADV बाइकिंग की शुरुआत की, जबकि TVS Apache RTX 300 ने इसे मॉडर्न तकनीक और फीचर्स के साथ नए स्तर पर पहुंचाया. दोनों का अंदाज अलग, मकसद एक.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 21, 2025 4:57:53 PM IST

Royal Enfield Himalayan vs TVS Apache RTX 300 : भारत में एडवेंचर बाइकिंग का सफर अब एक पूर्ण चक्र पूरा कर चुका है. एक दशक पहले Royal Enfield ने Himalayan 411 के साथ भारत की पहली एडवेंचर बाइक पेश की थी, एक ऐसी बाइक जो रोमांच के दीवानों का सपना बन गई और अब, 2025 में TVS ने भी इसी सेगमेंट में कदम रखा है अपनी पहली ADV बाइक Apache RTX 300 के साथ. एक ने शुरुआत की थी, दूसरा अब उसे नए जमाने की तकनीक के साथ नए मायनों में परिभाषित करने आया है.

तो आइए देखें कि किस तरह ये दो धुरंधर एडवेंचर बाइक्स एक-दूसरे से अलग हैं और कौन-सी किसके लिए बेहतर है.

डिजाइन

2016 में जब Himalayan 411 लॉन्च हुई थी, उसका डिजाइन सादा, रफ एंड टफ और उद्देश्यपूर्ण था. लंबा स्टांस, पतला सिल्हूट, मेटल पैनल्स और राउंड हेडलाइटये सब कुछ ऐसा था जैसे बाइक को सीधे लेह-लद्दाख के रास्तों के लिए बनाया गया हो. इसमें सादगी ही इसकी खासियत थी मेटल का सामान ले जाने वाला रैक, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कम्पास तक.

दूसरी तरफ, TVS Apache RTX 300 एकदम आक्रामक और फ्यूचरिस्टिक अवतार में आई है. इसमें बड़ी विंडस्क्रीन, टैंक एक्सटेंशन, स्प्लिट हेडलाइट्स और मस्कुलर फेयरिंग इसे एक प्रॉपर रैली बाइक का लुक देती है. गोल्डन इनवर्टेड फ्रंट फोर्क, शार्प टेल सेक्शन और ट्रायम्फ-प्रेरित टेललाइट्स इसे ADV से ज्यादा “ADV स्पोर्ट” बनाती हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Himalayan 411 में दिया गया 411cc, एयर-कूल्ड इंजन ज्यादा ताकतवर नहीं था (24.5PS, 32Nm), लेकिन इसका लो-एंड टॉर्क इसे ऑफ-रोड पर कमाल का बनाता था. इसका 5-स्पीड गियरबॉक्स लंबी रफ्तार के लिए नहीं, बल्कि कठिन रास्तों पर झटके खा सके, इसके लिए ट्यून किया गया था.

Apache RTX 300 में बिल्कुल अलग सोच दिखती है. इसमें है 299cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन जो 36PS की ताकत और 28.5Nm का टॉर्क देता है और वो भी हाई RPM पर. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच मिलता है, जो इसे हाईवे राइडिंग और स्पीड के लिए उपयुक्त बनाता है. यानी, ये बाइक रोमांच के साथ रफ्तार भी चाहने वालों के लिए है.

सस्पेंशन और अंडरपिनिंग्स

Himalayan में स्टील हाफ-डुप्लेक्स फ्रेम के साथ टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और लिंक्ड मोनोशॉक था. 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर स्पोक व्हील्स के साथ ट्यूब टायर्स ने इसे रफ ट्रैक के लिए आदर्श बना दिया था. सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप और 220mm ग्राउंड क्लियरेंस ने खराब रास्तों पर भी इसे आरामदायक बनाए रखा.

वहीं RTX 300 में मॉडर्न ट्रेलिस फ्रेम है, 41mm इनवर्टेड फ्रंट फोर्क्स और एडजस्टेबल मोनोशॉक. इसके अलॉय व्हील्स (19 इंच फ्रंट, 17 इंच रियर) और ट्यूबलेस डुअल-पर्पज टायर्स इसे शहरी और हाईवे दोनों के लिए वर्सेटाइल बनाते हैं. हालांकि ये Himalayan जितनी “ऑफ-रोड प्योरिस्ट” नहीं है, लेकिन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसकी ताकत है. दोनों बाइक्स में डुअल-चैनल ABS है, लेकिन TVS ने इसमें मल्टीपल ABS मोड्स का फीचर भी जोड़ा है.

फीचर्स की होड़

जहां Himalayan का मकसद था कम में काम चलाओ, वहीं Apache RTX 300 दिखाती है कि टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ा जा सकता है. Himalayan में फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, कम्पास और बाद में ट्रिपर नेविगेशन जैसे बेसिक फीचर्स दिए गए थे. इसका सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक एक्सप्लोरर के लिए काफी था.

वहीं RTX 300 एक पूरी टेक्नोलॉजिकल मशीन है 5-इंच TFT स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्क्रीन मिररिंग नेविगेशन, राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), एडैप्टिव LED हेडलाइट और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स इसे एक connected adventurer’ बनाते हैं.

कीमत

2016 में Himalayan की एक्स-शोरूम कीमत 1.55 लाख थी. एक बेहद किफायती और उद्देश्यपूर्ण ADV बाइक. आज RTX 300 की शुरुआती कीमत 1.99 लाख है और BTO (बिल्ट टू ऑर्डर) वर्जन की कीमत 2.29 लाख तक जाती है.

अगर महंगाई के लिहाज से देखें, तो RTX 300 आज भी काफी वैल्यू-फॉर-मनी साबित होती है, खासतौर पर उन फीचर्स के साथ जो अब तक इस सेगमेंट में नहीं दिखे थे.

