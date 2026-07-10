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Royal Enfield Himalayan 450 vs Interceptor 650: कौन सी बाइक में मिलेगी दमदार पावर? हाइवे पर क्या देगी अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस

यह दोनों ही बाइकें आपको बेहतरीन पावर और परफॉर्मेंस देती हैं. इन दोनों ही बाइकों में आपको एक अच्छी रोड प्रेजेंस मिल जाती है. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: July 10, 2026 3:05:57 PM IST

Royal Enfield Himalayan 450 vs Interceptor 650: कौन सी बाइक में मिलेगी दमदार पावर? हाइवे पर क्या देगी अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस


Royal Enfield Himalayan 450 vs Interceptor 650: आज के समय में 400 से लेकर 1000cc के इंजन वाली बाइकें काफी लोकप्रिय होती हैं. हाइवे पर इनकी एक अलग ही रोड प्रेजेंस रहती है, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. आज के समय में बजट के हिसाब से आप कोई भी बाइक ले सकते हैं, जो न केवल अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं बल्कि, बेहतरीन पावर भी देती हों. अगर आप 3 लाख रुपये से ज्यादा के बजट में एक प्रीमियम मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आप Royal Enfield Himalayan 450 vs Interceptor 650 में से कोई भी बाइक ले सकते हैं.

यह दोनों ही बाइकें आपको बेहतरीन पावर और परफॉर्मेंस देती हैं. इन दोनों ही बाइकों में आपको एक अच्छी रोड प्रेजेंस मिल जाती है. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जानते हैं. 

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किस बाइक में मिलेंगे ज्यादा बेहतर फीचर्स? 

Royal Enfield Himalayan 450 में आपको TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही ड्यूल चैनल एंटी-लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) मिल जाता है. इस बाइक में आपको TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ ही साथ LED लाइटिंग सेटअप और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा रियर ऑफ रोड राइडिंग सेटअप का भी फीचर दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर Interceptor 650 में आपको 41mm का फ्रंट टेलिस्कोपिक फॉर्क्स और dual-channel ABSWheels का ऑप्शन दिया जाता है. इसके अलावा इस बाइक में आपको ट्वि पॉड एनालॉग क्लस्टर और एलसीडी स्क्रीन भी दी जाती है साथ ही साथ इसमें फ्यूल गौज और ट्रिप मीटर भी दिया जाता है. 

कैसी है दोनों बाइकों की पावर और परफॉर्मेंस? 

Royal Enfield Himalayan 450 में आपको 452cc लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलेंडर, DOHC इंजन दिया जाता है. इस बाइक में आपको 39.47 bhp की पावर मिलने के साथ ही 40 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है. इसमें आपको 6 स्पीड मैन्युअल और स्लिप एंड असिस्ट क्लच का ऑप्शन दिया जाता है. Interceptor 650 में आपको 648cc का parallel-twin इंजन दिया जाता है. इसमें आपको 47.4 PS की पावर मिलने के साथ ही 52.3 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है, जोकि सेगमेंट में आने वाली अन्य बाइकों के मुकाबले काफी ठीक माना जाता है.

Tags: Interceptor 650
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