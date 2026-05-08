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Royal Enfield Himalayan 440 vs Yezdi Scrambler 2026 फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन आगे? किसे लेना रहेगा बेस्ट

लेकिन, Royal Enfield Himalayan 440 vs Yezdi Scrambler 2026 ये दो बाइकें ऐसी हैं, जो इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं और युवाओं के बीच अपना अलग दबदबा बनाए हुए हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 8, 2026 6:39:40 PM IST

Royal Enfield Himalayan 440 vs Yezdi Scrambler 2026 फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन आगे? किसे लेना रहेगा बेस्ट


Royal Enfield Himalayan 440 vs Yezdi Scrambler 2026: बाइक लेना आज के समय में काफी आसान है, लेकिन एक ऐसी बाइक चुन पाना काफी मुश्किल हो गई है, जिसमें फीचर्स के साथ-साथ परफॉर्मेंस की भी भरमार हो. युवाओं में तो स्पोर्ट्स और एडवेंचर बाइकों को लेकर काफी क्रेज रहता है. अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक लेने जा रहे हैं तो ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए. दुनियाभर में तमाम बाइक निर्माता कंपनियां हैं, जो एडवेंचर बाइकें बनाने के साथ ही साथ 350 से 450 सीसी की रेगुलर बाइकें बनाती हैं.

लेकिन, Royal Enfield Himalayan 440 vs Yezdi Scrambler 2026 ये दो बाइकें ऐसी हैं, जो इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं और युवाओं के बीच अपना अलग दबदबा बनाए हुए हैं. 

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फीचर्स में कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी?

Royal Enfield Himalayan 440 में आपको सर्कुलर हेडलैंप्स, फॉर्क गेटर्स, साइड रैक्स, स्प्लिट सीट्स और tail Lamp और LED लाइट्स मिल जाते हैं. इस बाइक में dual channel switchable ABS के साथ ही साथ टर्न सिग्नल लैंप्स, 4 इंच का क्लस्टर और TFT डिस्प्ले भी ऑफर की जाती हैं. दूसरी तरफ Yezdi Scrambler 2026 में स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाता है. इस बाइक में आपको कई अन्य बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. फीचर्स की तुलना में दोनों ही बाइकें एक दूसरे को टक्कर देती हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे?

Royal Enfield Himalayan 440 में आपको 443cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है. यह बाइक 25.4 PS की पावर देने के साथ ही साथ 34 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. जिसमें 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स दिए जाने के साथ ही साथ 17 इंच के रियर व्हील भी होते हैं. वहीं, दूसरी तरफ 2026 Yezdi Scrambler में आपको 334cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है. 

Tags: Yezdi Scrambler 2026
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