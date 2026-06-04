Home > टेक - ऑटो > Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे

Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे

आज के समय में लोग न केवल बाइक में माइलेज और लुक्स देखते हैं बल्कि, बाइक में फीचर्स, परफॉर्मेंस के साथ ही टॉप स्पीड का भी ध्यान रखते हैं. स्पोर्ट्स बाइक का नाम लेते ही Royal Enfield Classic 350 का नाम जरूर आता है. चलिए आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 4, 2026 7:47:31 PM IST

Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे


Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: भारत में मोटरसाइकिल सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं, बल्कि लोगों का शौक बन चुका है. कुछ राइडर्स ऐसी बाइक चाहते हैं जो सड़क पर रॉयल लुक दे, आरामदायक हो और हर सफर को यादगार बना दे. वहीं, कुछ लोग ऐसी बाइक पसंद करते हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, हाईवे पर शानदार परफॉर्मेंस दे. इसी वजह से Royal Enfield Classic 350 और Bajaj Dominar 400 भारतीय बाजार में दो बेहद लोकप्रिय विकल्प बनकर सामने आती हैं.

आज के समय में लोग न केवल बाइक में माइलेज और लुक्स देखते हैं बल्कि, बाइक में फीचर्स, परफॉर्मेंस के साथ ही टॉप स्पीड का भी ध्यान रखते हैं. स्पोर्ट्स बाइक का नाम लेते ही Royal Enfield Classic 350 का नाम जरूर आता है. चलिए आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं. 

You Might Be Interested In

फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

Royal Enfield Classic 350 में आपको USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलने के साथ-साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है. इसके अलावा बाइक में आपको डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर का भी ऑप्शन दिया जाता है. इसके साथ-साथ इस बाइक में ड्यूल-चैनल ABS भी होता है. वहीं, दूसरी तरफ Bajaj Dominar 350 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ-साथ अलग-अलग राइडिंग मोड्स जैसे रेन, रोड, स्पोर्ट्स और ऑफ रोड मिलते हैं. इतना ही नहीं इसमें आपको Dual-channel ABS के अलाना डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल कंसोल भी दिया जाता है. इसमें आपको LED हैडलैंप्स भी दिया जाता है. 

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Royal Enfield Classic 350 में 350 cc का इंजन मिलता है, जो आपको 20.2bhp की पावर देने के साथ ही साथ 27Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Bajaj Dominar 350 में आपको  349.13cc का सिंगल इंजन मिलता है, इस बाइक में आपको 39-40.6 PS की पावर मिलने के साथ ही साथ 33.2 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. यह दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट में परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छी मानी जाती हैं.

Tags: Bajaj Dominar 400
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

किराया बचाने के चक्कर में इस अभिनेता ने कर ली...

June 4, 2026
Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे
Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे
Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे
Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे