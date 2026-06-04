Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: कौन सी बाइक में मिलेंगे बेहतर फीचर्स? टॉप स्पीड में कौन आगे

Royal Enfield Classic 350 vs Bajaj Dominar 400: भारत में मोटरसाइकिल सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं, बल्कि लोगों का शौक बन चुका है. कुछ राइडर्स ऐसी बाइक चाहते हैं जो सड़क पर रॉयल लुक दे, आरामदायक हो और हर सफर को यादगार बना दे. वहीं, कुछ लोग ऐसी बाइक पसंद करते हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, हाईवे पर शानदार परफॉर्मेंस दे. इसी वजह से Royal Enfield Classic 350 और Bajaj Dominar 400 भारतीय बाजार में दो बेहद लोकप्रिय विकल्प बनकर सामने आती हैं.

आज के समय में लोग न केवल बाइक में माइलेज और लुक्स देखते हैं बल्कि, बाइक में फीचर्स, परफॉर्मेंस के साथ ही टॉप स्पीड का भी ध्यान रखते हैं. स्पोर्ट्स बाइक का नाम लेते ही Royal Enfield Classic 350 का नाम जरूर आता है. चलिए आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं.

फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

Royal Enfield Classic 350 में आपको USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलने के साथ-साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है. इसके अलावा बाइक में आपको डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर का भी ऑप्शन दिया जाता है. इसके साथ-साथ इस बाइक में ड्यूल-चैनल ABS भी होता है. वहीं, दूसरी तरफ Bajaj Dominar 350 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ-साथ अलग-अलग राइडिंग मोड्स जैसे रेन, रोड, स्पोर्ट्स और ऑफ रोड मिलते हैं. इतना ही नहीं इसमें आपको Dual-channel ABS के अलाना डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल कंसोल भी दिया जाता है. इसमें आपको LED हैडलैंप्स भी दिया जाता है.

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Royal Enfield Classic 350 में 350 cc का इंजन मिलता है, जो आपको 20.2bhp की पावर देने के साथ ही साथ 27Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Bajaj Dominar 350 में आपको 349.13cc का सिंगल इंजन मिलता है, इस बाइक में आपको 39-40.6 PS की पावर मिलने के साथ ही साथ 33.2 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. यह दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट में परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छी मानी जाती हैं.